Wenger: Guardiola me je prosil, naj ga vzamem v svojo ekipo

"Ne bom povedal, kdaj. Lahko vam povem samo to, da mi je Manchester United ponujal službo trenerja," se je spominjal Arsene Wenger, ki je s klopi kar 22 let vodil londonski Arsenal. Poleg tega je imel izkušeni Francoz, kot je sam razkril, v trenerski karieri kar nekaj ponudb s strani PSG-ja, a je vse zavrnil.

Wenger tako nikdar ni služboval v Manchestru, kjer od leta 2016 dalje kot trener Cityja delujePep Guardiola. Španec je bil kot nogometaš blizu temu, da podpiše za Arsenal, a je bila konkurenca v vezni liniji topničarjev na prelomu tisočletja prehuda."Spomnim se, da je prišel k meni domov in me prosil, ali lahko prestopi k Arsenalu. Žal sem imel na njegovem položaju Patricka Vieiro in Gilberta Silvo, zato nisem mogel vzeti še njega," je zanimivo anekdoto razkril 70-letni Francoz.

Wenger še pravi, da še vedno redno spremlja tekme angleške Premier League. "Po televiziji spremljam vsako tekmo v Angliji. Ni potrebno biti posebej pameten, da veš, kdo bo prvak v Nemčiji, Italiji ali Franciji. Na Otoku pa je to povsem drugače. Premier League je najbolj nepredvidljiva liga na svetu, čeprav se lani angleški predstavniki v Evropi niso dobro odrezali."