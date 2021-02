Wenger: Liverpool ni kot Barcelona, ima dobro ekipo

"Liverpool ni kot Barcelona. Ima dobro ekipo, ki je v zadnjih tednih igrala slabše, kot je sposobna, a kljub temu ima velik potencial,"je svoj komentar po tekmi začelArsene Wenger, ki ga zmaga Liverpoola nad lanskim polfinalistom iz Leipziga ni presenetila, pa čeprav so bili Redsi v zadnjem času v hudi rezultatski krizi na domačih zelenicah.

"V Premier League Liverpoolu res ne gre po željah. In ko ekipi ne gre, je včasih dobro, da zamenja tekmovanje, saj se lahko s tem otrese pritiska. Tudi zato so Redsi tokrat prišli do zmage," je nadaljeval izkušeni Francoz, ki je dodal: "Ustrezalo jim je tudi, da je Leipzig tolikokrat igral nazaj, kar se na Otoku redko dogaja. Tudi pri prvem zadetku bi žoga lahko šla naprej, a ni, in to so Liverpoolčani izkoristili. Kakorkoli, Liverpool je kvaliteten in se bo vrnil."