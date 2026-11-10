Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bo 'profesor' naredil konec korupciji na čelu Fife?

Zürich, 10. 11. 2026 10.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Arsene Wenger

Morebitni kandidati imajo še dober teden časa za najavo kandidature za predsednika Fife, o katerem se bo odločalo marca prihodnje leto na kongresu v Maroku. Gianni Infantino je doslej dobil dva protikandidata. Vse več pa je namigovanj, da se bo bitki pridružilo še eno zelo zveneče ime: Arsene Wenger.

Gianni Infantino si je s svetovnim prvenstvom v ZDA nakopal gnev navijačev po vsem svetu.
Gianni Infantino si je s svetovnim prvenstvom v ZDA nakopal gnev navijačev po vsem svetu.
FOTO: Profimedia

Navkljub vsem aferam v iztekajočem se letu se bo Gianni Infantino potegoval za svoj četrti mandat na čelu Fife. Kandidaturo sta doslej najavila tudi njegov rojak, 55-letni nekdanji švicarski reprezentant in branilec Tottenhama Ramon Vega, ter 68-letni Kozo Tashima, ki je bil osem let na čelu japonske nogometne zveze.

Vse več medijev pa poroča, da se s funkcijo na čelu mednarodne nogometne zveze spogleduje nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger. Legendarni Francoz sicer s Fifo sodeluje vse od leta 2019, ko je prevzel vodenje globalnega razvoja.

Arsene Wenger lahko za razliko od Infantina stavi na visoko moralno avtoriteto. Pred stadionom Emirates ima celo svoj kip.
Arsene Wenger lahko za razliko od Infantina stavi na visoko moralno avtoriteto. Pred stadionom Emirates ima celo svoj kip.
FOTO: Profimedia

Francoski športni dnevnik L'Equipe poroča, da Wenger zadnje tedne vse bolj resno razmišlja o možnosti, da bi na 77. Fifinem kongresu v Maroku izzval dolgoletnega "šefa" Infantina.

Še vedno pa ni povsem jasno, ali bi Wengerja v primeru kandidature podprle članice Uefe. Izvršni komite evropske nogometne zveze naj bi se s svojimi članicami glede tega posvetoval v prihodnjih dneh, poroča The Irish Times.

Fifo sta od leta 1998 vodila le dva: Sepp Blatter in Gianni Infantino. Oba sta sinonim za nečedne posle.
Fifo sta od leta 1998 vodila le dva: Sepp Blatter in Gianni Infantino. Oba sta sinonim za nečedne posle.
FOTO: Profimedia

Od Infantina se je že distanciral

Scenarij, po katerem bi Wenger prevzel vodenje Fife, pozdravljajo številni v nogometnem svetu, saj gre za človeka, ki je za razliko od Infantina in njegovega predhodnika Seppa Blatterja dejansko izkusil nogomet tudi onkraj züriških pisarn, pri čemer velja za veliko moralno avtoriteto.

To je Wenger ohranil tudi po neuspelem poskusu "privatiziranja" svetovnega prvenstva, s katerim si je Infantino nakopal gnev navijačev, pa tudi nogometnih funkcionarjev po vsem svetu.

Wenger je avgusta, ko je Infantinov načrt prišel v javnost, dejal, da za vse skupaj sploh ni vedel. "Odločitev, da se načrt privatiziranja umakne, je bila absolutno nujna. Popolnoma verjamem, da mora Fifa ostati neodvisna, transparentna in z visoko integriteto," je takrat dejal Wenger.

Pojma Fifa in integriteta si že dolgo nista ravno sorodna. Morda pa se bo to spremenilo prav s prihodom "profesorja", kot so Wengerja v času službovanja na Otoku pravili britanski mediji.

Seznam nacionalnih zvez, ki še podpirajo Infantina:

Katar, Združeni arabski emirati, Maroko, Džibuti, Egipt, Libanon, Argentina, Mehika, Paragvaj, Mongolija, Mavretanija, Sudan.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet arsene wenger fifa gianni infantino

Bijol razočarano: V nogometu si ogromno odvisen od ene osebe

24ur.com 'Kandidati ta hip drug drugemu zveri, pomembna bo vloga Goloba in Janše'
24ur.com Harej pri kandidaturi za predsednika NSi stavi na tradicionalnost
24ur.com Kdo bo novi vodja Levice?
24ur.com Putinov izzivalec ali 'koristni bedak': kdo je Boris Nadeždin?
24ur.com Dvoboj, troboj ali mnogoboj za vrh SD?
24ur.com Kdo bi se povezoval in kdo bo jeziček na tehtnici?
24ur.com Premier rdečo luč prižgal dvema kandidatkama, v SD pričakujejo pojasnilo
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici, čaka ga operacija
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022