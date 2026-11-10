Bo 'profesor' naredil konec korupciji na čelu Fife?

Gianni Infantino si je s svetovnim prvenstvom v ZDA nakopal gnev navijačev po vsem svetu. FOTO: Profimedia

Navkljub vsem aferam v iztekajočem se letu se bo Gianni Infantino potegoval za svoj četrti mandat na čelu Fife. Kandidaturo sta doslej najavila tudi njegov rojak, 55-letni nekdanji švicarski reprezentant in branilec Tottenhama Ramon Vega, ter 68-letni Kozo Tashima, ki je bil osem let na čelu japonske nogometne zveze. Vse več medijev pa poroča, da se s funkcijo na čelu mednarodne nogometne zveze spogleduje nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger. Legendarni Francoz sicer s Fifo sodeluje vse od leta 2019, ko je prevzel vodenje globalnega razvoja.

Arsene Wenger lahko za razliko od Infantina stavi na visoko moralno avtoriteto. Pred stadionom Emirates ima celo svoj kip. FOTO: Profimedia

Francoski športni dnevnik L'Equipe poroča, da Wenger zadnje tedne vse bolj resno razmišlja o možnosti, da bi na 77. Fifinem kongresu v Maroku izzval dolgoletnega "šefa" Infantina. Še vedno pa ni povsem jasno, ali bi Wengerja v primeru kandidature podprle članice Uefe. Izvršni komite evropske nogometne zveze naj bi se s svojimi članicami glede tega posvetoval v prihodnjih dneh, poroča The Irish Times.

Fifo sta od leta 1998 vodila le dva: Sepp Blatter in Gianni Infantino. Oba sta sinonim za nečedne posle. FOTO: Profimedia

Od Infantina se je že distanciral

Scenarij, po katerem bi Wenger prevzel vodenje Fife, pozdravljajo številni v nogometnem svetu, saj gre za človeka, ki je za razliko od Infantina in njegovega predhodnika Seppa Blatterja dejansko izkusil nogomet tudi onkraj züriških pisarn, pri čemer velja za veliko moralno avtoriteto. To je Wenger ohranil tudi po neuspelem poskusu "privatiziranja" svetovnega prvenstva, s katerim si je Infantino nakopal gnev navijačev, pa tudi nogometnih funkcionarjev po vsem svetu. Wenger je avgusta, ko je Infantinov načrt prišel v javnost, dejal, da za vse skupaj sploh ni vedel. "Odločitev, da se načrt privatiziranja umakne, je bila absolutno nujna. Popolnoma verjamem, da mora Fifa ostati neodvisna, transparentna in z visoko integriteto," je takrat dejal Wenger. Pojma Fifa in integriteta si že dolgo nista ravno sorodna. Morda pa se bo to spremenilo prav s prihodom "profesorja", kot so Wengerja v času službovanja na Otoku pravili britanski mediji.