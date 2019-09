Wenger razkril: Arsenal je bil v stiku z Messijem

Profesor, kot si je vzdevek zaradi svojega nogometnega znanja in starostnega izgleda prislužil Arsene Wenger, je pripravljen na vrnitev v trenerske vode. Francoz, ki bo 22. oktobra praznoval 70. rojstni dan, ima dovolj premora, želi pa si vrnitve na Otok. Kam? K svojemu bivšemu klubu Arsenalu. Wenger je na klopi londonskega kluba osvojil tri naslove angleškega državnega prvaka, sedemkrat pa je dvignil tudi FA pokal. Njegovo slovo je bilo grenko, saj se je v zadnjih treh sezonah velik del navijačev zarotil proti francoskemu trenerju in javno zahtevalo njegovo odstranitev. A čas celi rane."Pogovarjal sem se z nekaterimi osebami v ozadju kluba, a ne želim prehitevati, saj je v očeh nekaterih navijačev še vedno minilo premalo časa od mojega odhoda. Želim se vrniti. Če to ne bo mogoče v trenerski vlogi, bi rad postal del uprave," je za beINSports dejal Wenger.