Wenger se brani: Arsenal sem zapustil v dobrem stanju

Inteligenco, strast in znanje ima tudi Ljungberg

"Sem navijač Arsenala. In v tem trenutku podpiram trenerja, ki je na položaju, trener na položaju pa je Ljungberg. Ko bo glavni Arteta, bom podpiral Arteto," je za Sky Sports povedal Wenger, ki do sedaj še ni prevzel nobenega novega kluba.

"Je inteligenten, strasten, ima znanje, toda ima ga tudi Ljungberg. Verjamem, da ima Arteta gotovo izvrstno prihodnost, gotovo se je naučil veliko na svojem prvem položaju kot pomočnik trenerja in tudi po tem se bo moral spopasti z dejstvom, da nima izkušenj na tej ravni, potreboval pa bo dobre ljudi okoli sebe,"je o 37-letnemu Arteti še povedal Wenger.

'Liverpool je v zadnjih treh ali štirih letih kupil prave igralce'

Prvi Francozov naslednik pri Arsenalu je bil kot že rečeno Emery, a se je v tej sezoni podpisal pod najslabši začetek sezone v zadnjih 30 letih in hitro izgubil službo. "Topničarji" so trenutno na desetem mestu v Premier League in za sedem točk zaostajajo za četrtim mestom, ki ob koncu sezone prinaša igranje v skupinskem delu Lige prvakov. Wenger, ki je klub zapustil po osvojenem šestem mestu in uvrstitvi v Ligo Evropa, zdaj pravi, da za težave ni kriv on.

"Ko sem zapustil klub, je bil v zelo dobrem finančnem stanju, vmes pa so kupili veliko igralcev. Vsi se niso ravno najbolje ujeli,"je še dejal Wenger. "Verjamem, da ni vprašanje časa. Sprememba je lahko zelo hitro zelo učinkovita, gre le za pravilno sprejemanje odločitev in v nogometu se vse vrti le okoli tega ‒ okoli dobrih igralcev. Govorimo o uspehih Liverpoola, seveda pa imajo izvrstnega trenerja, a morate tudi reči, da so v zadnjih treh ali štirih letih kupili prave igralce."