Wenger se vrača: Rad bi delil svoje znanje in napočil je pravi čas

Očitno pa se sloviti Francoz vrača v nogometne vode, potem ko se je zadnje leto precej oddaljil od nogometnih zelenic. "Mislil sem, da se bom hitro vrnil nazaj, a iskreno povedano, sem precej užival medtem, ko sem bil nekoliko oddaljen od nogometa. Tako sem imel čas, da sem analiziral, kaj želim početi, kako bi lahko koristil družbi. To leto sem bil tako udeležen v številnih dobrodelnih projektih in konferencah. Priznati moram, užival sem. Nisem bil pod žarometi, posledično je bilo tudi stresa manj," je priznal Wenger.

"Nogomet ostaja moja velik strast. Sedaj sem se znašel na križišču in kmalu se bom vrnil v nogomet, a ne morem vam povedati v kakšnem obsegu. Rad bi delil svoje znanje in napočil je pravi čas," je svoje prepričanje delil francoski nogometni strokovnjak in zaključil: "V kakšni smeri? Bo to le zmagovanje nogometnih tekem ali nekaj drugega? O tem se moram odločiti in to odločitev moram sprejeti precej hitro."