Wenger pred povratkom preroško napovedal: 'O menjavah bodo odločala družbena omrežja'

"Obstajajo tudi zveze, reprezentance ... Lahko bi bila tudi Japonska. Zahvaljujoč mojim 22 letom pri Arsenalu imam veliko izkušenj na različnih ravneh. Ponudbe prihajajo z vseh koncev sveta,"pravi prekaljeni strokovnjak, ki je na Japonskem vodil Nagojo Grampus Eight (1995-1996), še prej pa v domovini Nancy (1984-1987) in AS Monaco (1987-1994).

'Imam veliko izkušenj na različnih ravneh' "Da, res je videti tako," je za nemški športni časnik na vprašanje, če se še vedno želi vrniti med aktivne trenerje, povedal Wenger. "Menim, da bom spet začel prvega januarja. Ne vem še (kam odhajam, op. a.). Spočit sem in pripravljen, da spet poprimem za delo,"je nadaljeval Francoz in dodal, da "ni stoodstotno", da bo vodil klub.

Ni izključeno, da bi se lahko Arsene Wenger vrnil na nekoč že domačo Japonsko, kjer je deloval pred nepričakovanim prihodom v angleški nogomet leta 1996. Wenger je takrat prevzel londonski Arsenal in ga kljub začetni skepsi popeljal do več državnih in pokalnih naslovov ter polfinala in finala Lige prvakov .

Konec odgovornosti za slabe predstave

V dolgem pogovoru je 68-letni strokovnjak priznal, da ni največji privrženec novodobne nogometne kulture, v kateri določeni nogometaši s svojim vplivom že presegajo svoje delodajalce, torej klube.

"Nogometaši so pred 20 leti igrali za svoj klub. Dandanes pa klubi za igralce naredijo vse. V preteklosti se je čutil odgovornega, če je igral slabo. Dandanes se klubi čutijo odgovorne do svojih igralcev in se sprašujejo, kaj še lahko storijo,"je še povedal Wenger.

"Navijači so postali bolj mednarodni. Lokalni navijači lahko ostanejo lokalni, tisti pa, ki recimo živijo v Dortmundu in okolici, bodo vedno šli gledat BVB (Borussio Dortmund, op. a.). A če (Cristiano) Ronaldo zamenja Real za Juve, potem mu bodo navijači sledili v Juve. Mednarodno bazo bolj zanimajo igralci kot klubi. To igralcem daje veliko moč. Neymar ima okoli 170 milijonov sledilcev. On sam je močnejši od lige."

Menjave na družbenih omrežjih

Francoz že za naslednjih pet let preroško celo napoveduje, da bodo nogometni privrženci v prihodnosti prek družbenih omrežij odločali o tem, koga naj zamenjajo trenerji.

"V naslednjih petih letih bi se lahko zgodilo, da bo prišlo do zamenjav igralcev med tekmami na družbenih omrežjih. Med polčasom se bodo povezali in odločili, katere igralce je potrebno zamenjati in koga bodo v drugem polčasu poslali v igro. To se bo zgodilo. Moč klubov se bo le še zmanjševala. Zato morajo glave v klubu postati močnejše. Potrebno je okrepiti borbo proti zunanjim vplivom,"svojim naslednikom na dušo polaga prekaljeni trenerski lisjak.