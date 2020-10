Wenger predlaga: SP na vsaki dve leti in ukinitev Lige narodov

Nekdanji trener Arsenala ocenjuje, da bi reprezentance kvalifikacije lahko odigrale v mesecu dni, v paketu pa bi se tako lažje prodajali tudi manj atraktivni obračuni.

"Osebno ocenjujem, da bi bil to korak naprej," pravi Arsene Wenger, ki ne verjame, da bi samo prvenstvo z igranjem na dve leti izgubilo na privlačnosti."Ljudem, ki to trdijo, vedno odgovorim, da atraktivnost ni vezana na čas, ko čakamo, da se spet igra. Vezana je na kakovost tekmovanja. Ljudje vsako leto spremljajo tudi Ligo prvakov."

Wenger pa se je dotaknil tudi stalnega konflikta med Mednarodno nogometno zvezo in Evropsko nogometno zvezo pri iskanju terminov in ustvarjanju novih tekmovanj. Pokritiziral je novoustanovljeno Ligo narodov. "Te lige se moramo znebiti in namesto nje ustvariti tekmovanja z jasnim formatom, ki je jasen vsakomur." Prepričan je, da le malo ljudi ve, za kaj v ligi narodov sploh gre. "Pojdite na ulico in jih vprašajte."

A oporeka mu sam predsednik Fife Gianni Infantino. Ta je pred časom predlagal globalno ligo narodov, ki bi jo seveda organizirala Mednarodna nogometna zveza.