Po besedah trenerja, ki je poleti zaključil 22 let trajajoči staž na čelu londonskega Arsenala, je prav Premier League daleč najbolj tekmovalna, saj je prvak znan šele v zadnjih krogih prvenstva. "Če želiš delati na najvišjem nivoju, potem moraš oditi v Anglijo,"je v pogovoru za beIN Sports povedal Wenger in trditev utemeljil z: "V angleškem prvenstvu se kar šest klubov lahko bori za naslov prvaka. V preostalih državah lahko v večji meri že decembra napoveš, kdo bo zmagovalec."

Nekdanjemu nogometašu Juventusa in Reala, vsaj po izjavah sodeč, angleško prvenstvo ne diši preveč, a njegov rojak Arsene Wenger je prepričan, da se prav na Otoku skriva pravi izziv za Zidana.

Francoz, ki, odkar je zapustil topničarje, še išče nove izzive, je prepričan, da odločitev nikakor ne bo lahka. Zidane je namreč v kratki trenerski karieri dosegel izjemne uspehe, zato za naslednji korak nima prav veliko možnosti.

"Zidane je v težavni situaciji. Vodil je največji klub na svetu, tako lahko sedaj sede le na trenerski stolček drugega največjega,"je zagotovil Francoz, ki je Arsenal kar trikrat popeljal do naslova državnega prvaka in nadaljeval: "Lahko se odloči za dolgoročno sodelovanje in pomaga pri grajenju kluba, lahko pa spet izbere klub, ki se bo boril za naslov prvaka v elitnem evropskem tekmovanju."