Wenger: Vesel sem, da Liverpoolu ne bo uspelo ponoviti našega podviga

Arsenal je še naprej edina otoška ekipa, ki ji je skozi sezono uspelo ohraniti status neporaženosti. To je Londončanom, ki jih je dolgo časa vodil Francoz Arsene Wenger, uspelo v sezoni 2003/2004, ko so na Otoku seveda tudi zanesljivo osvojili šampionski prstan. Podoben podvig je dolgo časa uspeval tudi trenutno (daleč) vodilni ekipe Premier league iz Liverpoola, a redsom po porazu v Watfordu (0:3) ponovitev dosežka ne bo uspel. Tega podatka se je, kot sam trdi za francoskiL'Equipe, zelo razveselil tudi Wenger. Liverpool je po 27 tekmah neporaženosti le zaustavljen. "Da, bil sem vesel tega podatka. Povsem naravno je, da si želiš, da tvoj rekord ostane. Nam je uspel veliki met in upati je, da bomo še naprej edina ekipa, ki ji je to uspelo. Vsa čast Liverpoolu, ekipa dela izjemne stvari v zadnjih letih, a še vedno smo mi tisti, ki držimo rekord v Premier League. Upam, da ostane," je bil brez dlake na jeziku izkušeni Francoz.



"Veseli me, da sedaj ljudje še bolj cenijo naš takratni dosežek. Vedno bolj ugotavljajo, kako težko je ostati neporažen skozi celo sezono. Spomnim se, da je bilo to lovljenje neporaženosti za nas tudi zelo utrujajoče. Predvsem iz psihološkega vidika je bilo v zaključku sezone zelo naporno, saj smo vedeli kakšno priložnost imamo in smo si sami zadali dodaten pritisk in breme," se spominja Wenger.