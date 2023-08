Bavarci na startu nove sezone Bundeslige s pokrom golov v Bremnu

V Bremnu se je začela nova sezona nemške nogometne Bundeslige. Naslov brani prav münchenski Bayern, ki je uvodoma gostoval pri Werderju in visoko zmagal (4:0). Prvi gol v bavarskem dresu je dosegel Anglež Harry Kane. V novi sezoni bo v Nemčiji kot član Leipziga igral tudi slovenski up Benjamin Šeško.

icon-expand Borussia Dortmund je lani končala na drugem mestu v Bundesligi. FOTO: AP

V Nemčiji so bili po dolgih letih prevlade Bayerna ob koncu prejšnje sezone tik pred tem, da na prestol pride druga ekipa. A šokantni razplet zadnjega kroga, ko je Borussia Dortmund zapravila dve točki prednosti pred Bayernom, slednji pa je do naslova, enajstega v nizu, prišel tri minute pred koncem sezone, je prevlado podaljšal še za eno leto. Toda pod površjem se obetajo spremembe. V Dortmundu tako ali tako vedno upajo, da bodo mešali štrene v tem delu države nepriljubljenim tekmecem z juga, zdaj pa je v igri še nov močan klub. Leipzig se je v zadnjih letih iz kluba, ki so mu v Nemčiji številni očitali "umetno" poreklo in sponzorske milijarde, razvil v spoštovanja vrednega tekmeca. Tudi s slovenskim deležem, saj je že leta član tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

V sezoni 2023/24 bo ta delež še večji. Benjamin Šeško je končal učno dobo pri Salzburgu, ki velja za nekakšno podružnično ekipo rdečih bikov, ter se preselil na Saško, in že na prvi tekmi, nemškem superpokalu, pokazal, da bo očitno trener Marco Rose nanj resno računal. Prav superpokalna tekma - Leipzig je dvakratni zaporedni pokalni zmagovalec - je razkrila, da Bayernu ne bo lahko v novi sezoni. Gladek poraz z 0:3 je prinesel nove skrbi ekipi trenerja Thomasa Tuchla. Čeprav se zdi Bayern bolj ranljiv kot kdajkoli v zadnjem desetletju, ga imajo tudi tekmeci še vedno za prvega favorita za nov "krožnik". V anketi nemške tiskovne agencije dpa je bil odgovor jasen: 13 od 17 tekmecev na prvem mestu spet vidi Bayern. Tik pred koncem prestopnega roka so pri Bayernu vendarle ujeli tako želeno veliko ribo, ki so jo lovili vse poletje. Harry Kane je, kot upajo vodilni v Bayernu, tisti nogometaš, ki bo končno nadomestil Roberta Lewandowskega. Kane je seveda z naskokom prvo ime prestopnega roka v Nemčiji. Bayern, ki slovi po tem, da denarja ne razmetava, je tokrat globoko segel v blagajno in Tottenhamu zanj odštel več kot sto milijonov evrov. Že pred tem je za polovico tega zneska iz Napolija prišel še branilec Min-jae Kim, tekmecu iz Leipziga pa so prevzeli Konrada Laimerja.

icon-expand Thomas Tuchel FOTO: AP

Poleti je kadrovsko največ izgubil prav Leipzig: odšli so nekateri ključni igralci, Joško Gvardiol, Andre Silva, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku ... Med novinci seveda velja izpostaviti prihod Šeška, zanj je selitev v matični klub rdečih bikov le naslednja stopnička pri gradnji kariere, pa morda še Xavija Simonsa. A kljub številnim kadrovskim rošadam je bil Leipzig na prvi uradni tekmi nove sezone precej bolj stabilen kot Bayern. V Dortmundu si še dolgo ne bodo opomogli po razpletu prejšnje sezone, ko so iz rok spustili naslov prvakov. Za nameček so ostali brez velikega talenta Juda Bellinghama, ki je odšel v Real Madrid, med prihodi je bil najbolj odmeven tisti Marcela Sabitzerja iz Bayerna.

Borussia pa je ob zvesti podpori desettisočev v Porurju še vedno za vsakogar spoštovanja vreden tekmec, le da zdaj očitno ne bo več samo dvobojev za prestiž z Bavarci, ampak bosta morala oba nemška velikana v troboj sprejeti še saškega igralca. V prejšnji sezoni se je z dobrimi predstavami izkazal doslej manjši klub iz Berlina, Union, ki pa je v zadnjih letih že zasenčil Hertho. Slednja je celo izpadla v drugo ligo, Union Berlin pa je s četrtim mestom prišel do lige prvakov. V prihajajoči sezoni med elitnimi ligaši spet ne bo Schalkeja, nekoč velikana nemškega nogometa, ki se je še drugič v zadnjih treh sezonah preselil med drugoligaše. Rešil se je Stuttgart, novinca pa sta Darmstadt ter Heidenheim, slednji do te sezone še nikoli ni igral med elito.

Bayern za uvod nove sezone z visoko zmago, Kane s prvim golom V Nemčiji se je s tekmo med Werderjem in branilcem naslova Bayernom uradno začela nova sezona elitne nogometne bundeslige. Bayern je na koncu zmagal s 4:0, prvi gol za novo ekipo je dosegel tudi zvezdnik Harry Kane. Bayern je v prejšnji sezoni s težavami prišel do novega naslova, 11. v nizu, potem ko je Borussia Dortmund v zadnjem krogu zapravila dve točki prednosti. Bayern - tudi s prvim zvezdnikom prestopnega roka Harryjem Kanom, za katerega je Tottenhamu odštel več kot sto milijonov evrov - dosegel prvo zmago v novi sezoni. Vodstvo je bilo hitro, saj je Leroy Sane že v četrti minuti po natančni podaji Kana dosegel prvi gol v bundesligi v tej sezoni.