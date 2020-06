Werder ostaja med živimi, Hrvat osramotil Borussio

Fortuna je imela na 16. mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek, pred zadnjim krogom dve točki naskoka pred Werderjem in Bremna. A zeleno-beli so vso svojo jezo stresli nad nemotiviranim Kölnom, ki si je obstanek zagotovil že nekaj tekem nazaj. Na koncu je bilo 6:1, kar je bilo ob porazu Fortune na gostovanju pri Union Berlinu dovolj za vsaj še nekaj dni upanja za obstanek v ligi. Düsseldorfčani se tako poslavljajo od elite, Werder pa čakajo dodatne kvalifikacije s tretjim moštvom druge Bundeslige. Zaenkrat kaže, da bo to Heidenheim.