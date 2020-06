Werder v vse težjem položaju

Werder je v obračunu z Wolfsburgom nujno potreboval točke. Zato so mnogi pričakovali njegov juriš proti tekmečevim vratom, a tega ni bilo. Domači so bili povsem nenevarni, tako da je zmaga gostov povsem zaslužena. Povedli bi lahko že v prvem delu, česar niso izkoristil takrat, so izkoristili v drugem, ko je v 82. minuti v polno zadel Nizozemec Wout Weghors, ki je unovčil natančno podajo z desne strani in z glavo zatresel mrežo. Bremenčani ostajajo na predzadnjem mestu, razlika do 16. mesta je narasla na tri točke, za mesti, ki zagotavljajo neposreden obstanek v ligi, pa zaostajajo za pet točk.

Za šest mu po novem beži Union Berlin, ki je na domačem igrišču remiziral s Schalkejem. Berlinčani s točko ne morejo biti ravno zadovoljni, saj so zapravili celo vrsto priložnosti, že po prvem polčasu bi lahko izdatno vodili. Robert Andrichjih je po protinapadu v 11. minuti sicer popeljal v vodstvo, toda gosti so v 28. izenačili. Iz edinega strela v okvir vrat ekipe iz Gelsenkirchna v prvem delu je bil uspešen Jonjoe Kenny. Schalke je brez zmage že na 12 zaporednih tekmah, zadnjič se mu je taka serija zgodila leta 1993.

Neučinkovitost so pokazali tudi nogometaši Augsburga. V prvem polčasu bi lahko napolnili mrežo soseda v spodnjem delu lestvice, Kölna, a jim je to preprečil vratar Timo Horn. Slednji je sicer v 27. minuti zakrivil enajstmetrovko, a svojo napako popravil, saj je strel Floriana Niederlechnerja ubranil, nekaj minut pozneje pa je dobil še en medsebojen obračun z istim napadalcem, ko se je ta znašel sam pred njim. Zgrešene priložnosti Augsburga so gosti kaznovali v 86. minuti, ko je mrežo z lepim volejem zatresel Anthony Modeste. A veselje Kölnčanov je bilo kratko, dve minuti pozneje je izenačil Philipp Max. Obe ekipi sta ostali na 12. oziroma 13. mestu prvenstvene razpredelnice, Köln ima 35, Augsburg pa 32 točk, pred 16. Fortuno imata sedem oziroma štiri točke prednosti.