Werner na radarju Liverpoola: Trdo moram delati, da bom dosegel njihov nivo igre

Redsi želijo najti alternativo napadalnemu triu, ki so ga sestavljali Sadio Mane , Mohamed Salah in Roberto Firmino . Nemški Sport Bild je tako obudil govorice, da naj bi se pri Liverpoolu prav zato zanimali za Leipzigovega napadalca Tima Wernerja .

Wernerja so povezovali tudi s prestopom v Chelsea, poleti naj bi bil blizu odhodu v münchenski Bayern.

Nemškega reprezentanta že nekaj časa tesno povezujejo s selitvijo na Anfield, čeprav se njegova pogodba z Leipzigom izteče šele leta 2023. Odkupna klavzula za napadalca znaša med 50 in 60 milijoni evrov.

"Liverpool je trenutno najboljše moštvo na svetu, zato sem zelo ponosen, da me povezujejo z njimi,"je Werner povedal v pogovoru za Viasport in nadaljeval, "vem, da je v Liverpoolu veliko odličnih nogometašev. Prav zato moram še naprej trdo delati in se marsikaj naučiti, da bom na koncu dosegel njihov nivo igre."

Werner je v Ligi prvakov sedemkrat zatresel mrežo, letos se je v elitnem evropskem tekmovanju že štirikrat vpisal med strelce. V nemškem prvenstvu je z dvajsetimi zadetki na drugem mestu, na prvem kraljuje Robert Lewandowski.