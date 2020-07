Werner že trenira v novi opravi: 'Lampard je odigral ključno vlogo'

Novinec v vrstah Chelseaja, nemški reprezentant Timo Werner, je spregovoril o vlogi trenerja Franka Lamparda, ki naj bi 24-letnega Stuttgartčana dokončno prepričal za prihod v London. Ni skrivnost, da so si Wernerja močno želeli tudi pri Liverpoolu, ki ga vodi še en viden nogometni delavec z območja Črnega gozda, Jürgen Klopp, a se je Werner na koncu odmevno in precej nepričakovano odločil oditi v Chelsea.

Modri so za nekdanjega soigralca Kevina Kamplaplačali 50 milijonov evrov odškodnine, Werner pa se je zdaj že pridružil treningom novih delodajalcev, čeprav zanje ne bo smel zaigrati do prvih pripravljalnih tekem pred sezono 2020/21. Prav tako je ostal brez nastopa v četrtfinalu Lige prvakov, kjer Leipzig čaka spopad z Atletico Madridom, Chelsea pa le čudež reši pred izpadom v osmini finala, saj mora na povratni tekmi z Bayernom v Münchnu nadoknaditi zaostanek z 0:3. Za Londončane seveda ne bi imel pravice nastopa niti v primeru preboja na zaključni turnir v Lizboni.

'Odlikuje me hitrost'

"(Lampard) je odigral ključno vlogo. Govorila sva o veliko rečeh, denimo o sistemu, s katerim želi igrati, in temu, kako me vidi v igri ter kako mi sistem ustreza," je za klubsko spletno stran povedal Werner, ki se je od Leipziga poslovil z 28 goli v sezoni in ravno na zadnji tekmi tudi uradno postal najboljši strelec v zgodovini kluba (95).

"Res je prijeten tip, ki mi ni povedal le tega, kaj si želi od mene kot igralca, temveč tudi to, da mi želi pomagati,"je o legendarnemu vezistu in zdaj trenerju kluba še povedal Werner in dodal, da si je vedno želel igrati pri "velikem klubu" in v Premier League, ki jo vidi kot idealen poligon za nadaljnji razvoj.

"Slog Premier League je zelo hiter in odlikuje me moja hitrost, zato mislim, da bo igranje tukaj zame perfektno. To je drugo prvenstvo, druga država, kjer se lahko dokažem in pridem na višjo stopnjo,"je sklenil Werner.