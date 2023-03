West Ham na Cipru do lepe prednosti, Villarreal remiziral v Bruslju

Nogometaši angleškega West Hama in francoskega kluba Nice so na prvih tekmah osmine finala v evropski konferenčni ligi prišli do gostujočih zmag, medtem ko se je španski Villarreal moral zadovoljiti z remijem v Belgiji.

icon-expand Michail Antonio je bil junak obračuna v Larnaki. FOTO: AP West Ham je že na Cipru proti ekipi AEK iz Larnake prišel do lepe prednosti za povratno tekmo. Michail Antonio je dosegel gola v 36. minuti ter v sodnikovem dodatku prvega polčasa, v drugem pa sta mreži mirovali. Do prednosti so na gostovanju pri moldavskem Šerifu iz Tiraspola prišli tudi nogometaši Nice, potem ko je v zaključku prvega polčasa zadel Ayoub Amraoui. Španski Villarreal pa je iz Belgije odnesel neodločen izid. V 28. minuti je rumena podmornica povedla po golu Manuela Triguerosa, v drugem polčasu pa je za Anderlecht izenačil Anders Dreyer (57.). Že v torek je nizozemski AZ Alkmaar na gostovanju z 2:1 premagal italijanski Lazio. PREBERI ŠE Alkmaar presenetil v Rimu Povratne tekme bodo naslednji teden, v sredo bosta igrala Istanbul Basaksehir in Gent, preostalih sedem dvobojev bo v četrtek. Žreb parov četrtfinala in polfinala bo 17. marca v Nyonu.