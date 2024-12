West Ham v iskanju novega trenerja, med kandidati številna znana imena

Štiri zmage, trije remiji in sedem porazov. To je izkupiček West Hama po 14 krogih angleškega prvenstva, ki klub iz Stratforda uvršča šele na 14. mesto na lestvici. Zdi se, da se čas Julianu Lopeteguiju na položaju glavnega trenerja izteka in kot poročajo angleški mediji, so v klubu že pripravili seznam morebitnih zamenjav za Španca.