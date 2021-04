West Ham v Newcastlu pustil dragocene točke

West Ham tako s 55 točkami ostaja na četrtem mestu, je pa ponudil priložnost mestnemu tekmecu Chelseaju in Liverpoolu, da ga po 32. krogu prehitita. Londončanom se je prvič zalomilo v 36. minuti, ko je Issa Diop dosegel avtogol, hkrati pa je zaradi drugega rumenega kartona moral v slačilnicoCraig Dawson. Številčno premoč so domači izkoristili že pet minut pozneje, po slabem posredovanju vratarja Lukasza Fabianskega se je med strelce vpisal Joelinton.

Po golih Diopa in Jesseja Lingarda iz enajstmetrovke, ki so si jo prislužili po tekmečevem igranju z roko v kazenskem prostoru, je bilo videti, da bo West Ham prišel vsaj do točke, a je to preprečil Willock. Potem ko je takoj po vstopu na igrišče zapravil lepo priložnost, je bil v drugo natančnejši, po predložku z leve strani je bil uspešen s strelom z glavo. S tem je svoji ekipi zagotovil zelo pomembne točke v boju za obstanek.

Premier League, 32. krog:

Newcastle- West Ham 3:2 (2:0)

Diop 36./ag., Joelinton 41., Willock 82.; Diop 73., Lingard 80./11-m

RK: Dawson 36./West Ham