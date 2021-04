West Ham po zmagi do četrtega mesta

Nogometaši West Hama so z gostujočo zmago proti Wolverhamptonu s 3:2 skočili na četrto mesto lestvice angleškega državnega prvenstva. S tem so prehiteli mestnega tekmeca Chelsea in zasedajo mesto, ki v prihodnji sezoni prinaša igranje med evropsko klubsko elito v Ligi prvakov.

Za zmago Londončanov so zadeli Jesse Lingard v šesti, Pablo Fornalsv 14. ter Jarrod Bowen v 39. minuti. Za domače je tik pred iztekom prvega polčasa zadel Leander Dendoncker, v drugem pa je upanje na preobrat v 68. minuti vlil Fabio Silva. Rezultat se do konca ni več spremenil. Posledično ima na lestvici West Ham 52 točk, eno več od Chelseaja ter tri več od Tottenhama in Liverpoola. Priložnost, da se izenači z omenjenima kluboma je imel Everton, ki pa je po seriji zapravljenih priložnosti doma le remiziral proti Crystal Palaceu (1:1). Nogometaši iz "modrega dela" Liverpoola imajo 47 točk ob odigrani tekmi manj. Pred West Hamom so na lestvici vodilni Manchester City (74), drugi Manchester United (60) in tretji Leicester (56). icon-expand Jesse Lingard in soigralci FOTO: AP Izida:

Everton - Crystal Palace 1:1 (0:0)

Wolverhampton - West Ham 2:3 (1:3)