Westfallen na kolenih, mladi nogometaši Hajduka v polfinalu Lige prvakov

Na pot v Nemčijo se je odpravilo kar 5.000 navijačev Hajduka, kar je organizatorje tekme prisililo v to, da so tekmo preselili na stadion, na katerem igra prvo moštvo. Arena Signal Induna je za tekmo mladinske Lige prvakov bila dodobra napolnjen, splitski navijači pa so poskrbeli za glasno in strastno podporo s tribun.

Kljub favoriziranem položaju domačih mladeničev so se Splitčani odločno zoperstavili Nemcem in po zadetku Mateja Antunovića v 72. minuti je pravljica bila vse bližje srečnemu koncu. A že štiri minute pozneje je napadalec Dortmunda Julian Rijkhoff izkoristil enajstmetrovko in izid izenačil na 1:1. Presenetljivo ni sledil pritisk domačih, ampak ravno nasprotno.

Pogumni gostje so pripravili številne priložnosti, ki jih na koncu niso izkoristili. Ob zadnjem pisku sodnika je izid ostal 1:1 in sledile so enajstmetrovke. Mladi igralci obeh moštev niso podlegli velikemu pritisku in zmagovalec je bil znan šele po deveti seriji, saj je vseh 16 strelcev pred Borussijinim branilcem Filippom Calixtejem Manejem bilo natančnih. Pred vratarja Borussie je nato stopil branilec Ante Kavelj in tako kot osem soigralcev pred njim je tudi on zatresel domačo mrežo. Mlado moštvo Hajduka se je uvrstilo v polfinale mladinske Lige prvakov. V polfinalu bodo njihovi nasprotniki mladinci Milana.