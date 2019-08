Wiggins želi kot socialni delavec pomagati ljudem

Kot je povedal v pogovoru, si ne želi, da bi drugi v njem videli le nekdanjega kolesarja."Zdaj mi je popolnoma vseeno za kolesarsko kariero. Oddaljil sem se od tega in nočem živeti v senci tega. Živim od sebe in zadovoljen sem v svoji koži," je 39-letni nekdanji kolesar dejal zaThe Big Issue. Leta 2012 je Wiggins postal prvi Britanec, ki mu je uspelo osvojiti dirko po Franciji, le nekaj dni pozneje pa je na domačih olimpijskih igrah osvojil zlato odličje v vožnji na čas. Po koncu kariere v kolesarstvu se je preizkusil tudi v veslanju, zdaj pa sodeluje z Eurosportom kot strokovni komentator. Med Tourom se je tako naokoli vozil tudi na motorju ter se smejal in šalil s kolesarji.

A zdaj bi se rad preizkusil v novih izzivih, zato se je vrnil v šolske klopi. "Ko so mi ponudili vlogo na televiziji, nisem bil prepričan, ali si tega želim. Nekaj časa sem potreboval, da sem se našel in se vrnil v kolesarstvo, tokrat brez ega. Zdaj lahko delam na televiziji, a sem se tudi vpisal na univerzo, da bi diplomiral iz socialnega dela. Želim namreč pomagati ljudem," pravi Wiggins, ki je v mladih letih trpel zaradi težkega odnosa z očetom.

"Vse te grozne stvari, ki sem jih videl med odraščanjem ... Zdaj me nič ne more šokirati in to psihično trdnost želim uporabiti pri delu socialnega delavca. Ko ljudje rečejo: 'Ti si tisti kolesar,' jim odvrnem: 'Ne, to je bilo pred nekaj leti. Zdaj sem socialni delavec,'" pravi Britanec.

Wiggins je leta 2012 postal športna osebnost leta po izboru britanske javne radiotelevizije BBC, enako kot njegovi uspehi pa so bila znana tudi njegova ponočevanja. A nekdanji kolesar je jasen, da je tega konec.

"Lepo je, da se me ljudje spomnijo, a se ne morem večno sprehajati okoli z rock'n'roll pričesko, obleko in pijan. To osebo sem pustil za sabo. Vse se enkrat konča, mora se končati," je še dejal Wiggings, ki je bil odličen kolesar tudi na stezi.