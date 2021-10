Wijnaldum: Ne morem reči, da sem popolnoma zadovoljen v PSG-ju

Georginio Wijnaldum je to poletje prišel v PSG v upanju na boljši začetek. Nizozemski vezist je zdaj četrti v hierarhiji, za Marcom Verrattijem , Idrisso Gueye in Anderjem Herrero , zato se mu čas igranja močno zmanjšuje. V tej sezoni je začel le dve tekmi Ligue 1 in se je za zdaj zadovoljil z nekaj tekmami. "Ne morem reči, da sem popolnoma srečen, ker situacija ni takšna, kot sem si želel," je potarnal. Junija letošnjega leta je podpisal za francoski Paris Saint-Germain, s katerim je sklenil pogodbo do konca junija 2024. 30-letni Nizozemec je ob podpisu pogodbe dejal: "Postati igralec Paris Saint-Germaina je zame nov izziv. Pridružujem se eni najboljših ekip v Evropi, ki ji želim dodati mojo željo in predanost. PSG je v zadnjih nekaj sezonah dokazal, kako dober klub je in prepričan sem, da lahko skupaj, ob podpori navijačev, dosežemo še več."

V ekipi se trenutno težko znajde. "To je nogomet in s tem se bom moral naučiti spoprijeti. Sem borec. Moram ostati pozitiven in se potruditi, da se to spremeni. V zadnjih letih sem veliko igral, bil sem vedno v formi in tudi dobro sem se odrezal. To je nekaj drugega in na to se je treba navaditi. Res sem si želel narediti nov korak in potem se to zgodi. Zelo težko je," nadaljuje Wijnaldum. Ko pogovor nanese na njegove soigralce, se seveda naslednjemu vprašanju ne gre izogniti. "Je eden najboljših igralcev doslej. Videti ga, kako vsak dan trenira, je prava čast. In če vidim, da je dober človek, je to še bolj posebno. Vsi v PSG -ju so zelo veseli. Klubu je dal pravi zagon. Vesel sem, da ga imam za soigralca," pa je povedal o Lionelu Messiju. Nekdaj odlični igralec Liverpoola, kjer je redno igral in bil eden od pomembnejših členov zasedbe nemškega stratega Jurgena Kloppa, se vsekakor spoprijema s težko situacijo, ki je bržkone tudi odraz celotne atmosfere francoskega velikana, ki pa jo vsi vpleteni skrbno zavijajo v celofan.