Nekdanjega francoskega reprezentanta se omenja kot morebitnega trenerja Nafte

"William Gallas naj bi bil, kot pravijo naši viri, eden od kandidatov za novega trenerja Nafte," so zapisali na portalu sobotainfo.com. Nekdaj eden najboljših osrednjih branilcev na svetu, ki je s Chelseajem dvakrat osvojil angleško Premier League, še nima izkušenj v vlogi članskega trenerja.

Trenutno deluje pri madžarskem ZTE-ju iz Zalaegerszega, ki mu, tako kot Nafti, predseduje gradbeni magnat Gabor Vegh. Kot dodajo na že omenjenem portalu, ima Gallas pri ZTE-ju vlogo svetovalca branilcem članske ekipe, zadolžen pa je tudi za individualne treninge z nogometaši mlajših selekcij.

44-letnik se lahko pohvali z impresivno igralsko kariero, v kateri je zanimivo nastopal za vse tri največje londonske klube. V Chelsea se je iz Marseilla preselil leta 2001, kasneje pa je zaigral še za Arsenal in Tottenham. Pri topničarjih je nosil celo številko deset in kapetanski trak. Nazadnje je igral za avstralski Perth Glory, oktobra 2014 pa je, potem ko je bil nekaj mesecev brez kluba, sklenil nogometno pot.

Že decembra se je z lendavskim klubom povezovalo madžarskega trenerja Gaborja Boera, a so odtlej govorice potihnile. Na sobotainfo.com so zaključili, da bo verjetno že kmalu jasno, ali so govorice o morebitnem prihodu Gallasa resnične. Na nekdanjega prvoligaša smo naslovili vprašanje, ali med klubom in 44-letnim Francozom dejansko potekajo pogovori, a na odgovor še čakamo.

Za Nafto je sicer vse prej kot posrečen prvi del sezone, v katerem si je za vodilno Gorico priigrala že 17 točk zaostanka. Za drugim mestom, ki prinaša dodatne kvalifikacije za uvrstitev v prvo ligo, pa prav tako zaostaja že precej. Kranjski Triglav ima namreč 12 točk prednosti. Je pa res, da ima Nafta v primerjavi z obema glavnima pretendentoma za napredovanja tekmo manj.