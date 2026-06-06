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Nogomet

Williams, Doue in Brobbey: mundial bratskih rivalstev

Ljubljana, 06. 06. 2026 12.15 pred 19 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Desire in Guela Doue

Svetovno prvenstvo v nogometu vsaka štiri leta postreže z zanimivimi športnimi zgodbami, ki jih piše najpomembnejša postranska stvar na svetu. Fenomen bratov, ki na istem mundialu zastopata različni državi, sicer ni nov, je pa v vsaki novi izdaji bolj pogost. Na letošnjem prvenstvu bomo priča kar štirim t. i. bratskim rivalstvom.

Kevin-Prince Boateng in Jerome Boateng sta postala prva brata, ki sta na istem mundialu zastopala dve različni državi
Kevin-Prince Boateng in Jerome Boateng sta postala prva brata, ki sta na istem mundialu zastopala dve različni državi
FOTO: Profimedia

Reprezentančna delitev družin po državnih mejah je v nogometu vse bolj pogost prizor. Najbolj znan primer sega v leto 2010 in mundial v Južni Afriki. Na prvem svetovnem prvenstvu, ki ga je gostila država črne celine, sta si v tekmi skupine D nasproti stala Kevin-Prince Boateng, ki je nosil dres Gane, in Jerome Boateng, ki je zastopal nemško izbrano vrsto. Boatenga sta sicer zgolj polbrata, saj imata različni materi, a zgodba ni zaradi tega nič manj fascinantna. Tisti dvoboj je dobil Jerome, ki je z Nemčijo prišel vse do polfinala, Kevinu in soigralcem pa so srca v četrtfinalu strli igralci Urugvaja.

Letos bomo na mundialu, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada, priča kar štirim bratskim parom, ki bodo branili barve različnih reprezentanc. Najmanj znana sta brata Harry in John Souttar. Starejši John od leta 2022 igra za škotskega velikana Rangers, od leta 2018 pa nosi tudi dres škotske izbrane vrste. Dve leti mlajši Harry pa se je odločil zastopati rojstno državo svoje mame, ki je bila rojena v zahodnem delu Avstralije. V višino meri kar 198 centimetrov, 12 več od svojega brata, s čimer bo eden najvišjih nogometašev na letošnjem svetovnem prvenstvu.

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Naslednja sta Brian Brobbey in Derrick Luckassen. Kljub različnima priimkoma gre za brata, ki bosta na mundialu zastopala Nizozemsko in Gano. Mlajši Brobbey je veliko bolj znan širši nogometni javnosti. Dobre predstave v dresu domačega Ajaxa so mu prislužile prestop na Otok, kjer je pred začetkom letošnje sezone podpisal za povratnika med elito Sunderland. 24-letnik slovi predvsem po svojih izrednih fizičnih predispozicijah, s soigralci pa je spisal izjemen uspeh in se v prvi sezoni med angleško elito uvrstil v Ligo Evropa. Luckassen je sedem let starejši od svojega brata, že dve leti pa igra za ciprski Pafos, s katerim je v ravno minuli sezoni nastopal tudi v prestižni Ligi prvakov. Nizozemsko je zastopal v vseh mlajših selekcijah, letos pa se je vendarle odločil, da si obleče dres domovine svojih staršev, in tako bo onkraj luže igral za Gano.

Nico ter Inaki Williams že celotni karieri zastopata barve Athletica iz Bilbaa
Nico ter Inaki Williams že celotni karieri zastopata barve Athletica iz Bilbaa
FOTO: Profimedia

Pred začetkom prejšnjega svetovnega prvenstva je precej odmevala odločitev Inakija Williamsa, ki se je odločil, da pri 28 letih prvič v življenju zaigra za domovino svojih prednikov in obleče dres Gane. Williams že celotno kariero igra za baskovski Athletic, nikoli pa ni prejel tako želenega vpoklica španske izbrane vrste. V klubu si slačilnico deli s svojim mlajšim bratom Nicom Williamsom, ki je za rdečo furijo blestel na evropskem prvenstvu pred dvema letoma, v finalu proti Angliji je dosegel tudi zadetek. Nica je pred začetkom sezone zelo močno snubila Barcelona, a je na pobudo brata ostal zvest domačemu klubu in pogodbo z Athleticom podaljšal kar do leta 2031.

Desire in Guela Doue
Desire in Guela Doue
FOTO: Profimedia

Še zadnji bratski par pa zaznamuje priimek Doue. Desire Doue je v zadnjih dveh letih dobil status enega najbolj nadobudnih nogometašev stare celine, s soigralci pa je s PSG-jem prišel do dveh zaporednih naslovov evropskih prvakov. Pričakovano je zbral že kar nekaj nastopov s francosko izbrano vrsto, s katero bo veljal za enega glavnih favoritov za končno slavje v New Jerseyju. Nogometni javnosti malo manj znan je njegov starejši brat Guela Doue, ki prav tako igra v francoski ligi, kjer nosi dres Strasbourga. Kljub temu, da ni tako dober kot zvezdniški brat, je Guela izredno zanesljiv obrambni igralec, ki je letos s soigralci prišel do polfinala Konferenčne lige, kjer pa je bil zanje usoden Rayo Vallecano.

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