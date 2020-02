Willian Jose naslednji v vrsti kandidatov za napad Barcelone

Poškodbi oziroma kasnejši operaciji napadalcev Urugvajca Luisa Suarezain Francoza Ousmana Dembeleja (operativni poseg na Finskem naj bi prestal ravno v torek) sta še dodatno oslabili Barcelono, ki pozimi kljub številnim govoricam ni okrepila že zelo "tankega" igralskega kadra. A zaradi tega, ker gre v primeru Dembeleja za hujšo poškodbo, zaradi katere je moral nekdanji član Borussie Dortmund končati sezono, imajo Katalonci novo priložnost in bodo v primeru, da jim bo zeleno luč prižgala Španska nogometna zveza, lahko kupili novega nogometaša ‒ a le od klubov iz španskega prvenstva.

V javnosti je hitro zaokrožilo več imen, najresnejši kandidat pa je zdaj brazilski napadalec Real Sociedada Willian Jose. Tega po poročanju madridskega športnega časnika AStrener trenutno šestouvrščene ekipe Primere Division Imanol Alguacilne želi izgubiti. Kako tudi ne, ko pa lahko še vedno upa na uvrstitev v Ligo prvakov, medtem ko "La Real" čaka tudi polfinale španskega pokala.

Barcelona spremlja dogajanje

"Imanol Alguacil je že naveličan 'primera Willian Jose'. Za baskovskega trenerja je ta zgodba, povsem jasno, zaključena,"pišeAS in dodaja: "Prestopni rok se je končal in zdaj računa na Brazilca do konca sezone, v kateri je za Real Sociedad v igri še veliko, vsi aktivni nogometaši pa morajo biti nabrušeni. To je pokazal, ko ga je postavil v prvo postavo nikjer drugje kot na baskovskem derbiju na stadionu Reale Arena proti Athleticu. A žal eno stvar želi trener 'realistov', druga, ki je precej drugačna, pa je želja ostalih, v tem primeru FC Barcelone, ki še naprej spremlja situacijo napadalca iz Porto Calva."

Po informacijah dnevnika AS je Willian Jose zdaj "prioriteta", potem ko mu ni uspelo zapustiti San Sebastiana, čeprav je bilo januarja s Tottenhamom in njegovim trenerjem Josejem Mourinhom bojda že vse dogovorjeno. Katalonci naj bi se pri klubu z obale Atlantika pozanimali, kakšno ceno zahtevajo za izkušenega 28-letnika, ki je kot član urugvajskega Deportiva Maldonada kot posojen nogometaš pol leta igral za B-ekipo Real Madrida in pod taktirko Carla Ancelottijazaigral tudi za člane.

'Proučili bodo ponudbo Barce in se pogajali'

"Vodstvo Reala (Sociedada) po januarski izkušnji in razočaranju nad odnosom igralčevih zastopnikov zdaj ničesar ne izključuje, ker je jasno, da bo po tem, ko ni odšel v zimskem prestopnem roku, moral oditi poleti. Njegov postanek v San Sebastianu ima rok uporabe. Občutek je, da se ne bodo zaprli, temveč proučili ponudbo Barce in se pogajali," dodajaAS.

Kljub temu, da je s svojimi potezami v tej sezoni že dvignil nekaj prahu (denimo pred tekmo z Espanyolom, ko ga je trener zaradi govoric o prestopu v London v zadnjem hipu odstranil iz ekipe), je Alguacil hitro odpustil svojemu nogometašu, ki je kot že rečeno presenetljivo začel tudi baskovski derbi in bil vnovič deležen toplega sprejema navijačev.

"Zaenkrat se osredotoča le na treninge z Realom,"o trenutni situaciji Joseja v San Sebastianu še piše AS. "Dobro ve, da si ga Barca želi na pobudo (trenerja Quiqueja, op. a.) Setiena, ki ga je želel pripeljati že k Betisu pred dvema poletjema. A njegova naklonjenost odhodu se je zdaj zmanjšala. Vsaj zaenkrat. Bomo videli, če bo Barca uspela predstaviti uradno ponudbo za Brazilca, saj iz kluba trdijo, da je še niso prejeli," so sklenili pri madridskem časniku.

