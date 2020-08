Willian potrdil slovo od Chelseaja: naslednja postaja Arsenal?

"To je bilo sedem prekrasnih let," je Willian sporočil na Twitterju, ki ga je poimenoval "Odprto pismo navijačem Chelsea FC". "Avgusta 2013, ko sem dobil ponudbo Chelseaja, sem bil prepričan, da tam moram igrati. Danes sem prepričan, da je bila to ena najboljših odločitev. Bilo je tako veliko srečni trenutkov, včasih žalostnih, bile so trofeje in vedno je bilo zelo napeto. A bolj kot trofeje sem se veliko naučil o sebi. Zelo sem se razvil, postal boljši igralec in boljša oseba. Z vsakim treningom, z vsako tekmo, z vsako minuto, ki sem jo preživel v slačilnici, sem se vedno učil. Res sem hvaležen Chelseajevim navijačem za topel način, na katerega so me sprejeli na Stamford Bridgeu, in za njihovo podporo skozi ves moj čas pri klubu," je dodal Brazilec.

Poslovil se je tudi Pedro

"Bile so tudi kritike, kar je nekaj običajnega, vseeno pa je pomembno to, da so me tako naklonjenost kot kritike popeljale do tega, da sem na vsakem treningu dal vse od sebe, na vsaki tekmi, vedno sem se izboljševal do moje povsem zadnje minute v dresu Chelseaja!"je še dodal Willian. "Zdaj je napočil trenutek, da obrnem stran. Gotovo bom pogrešal moje soigralce. Pogrešal bom vse zaposlene v klubu, kjer so z mano vedno ravnali kot s sinom, pogrešal pa bom tudi navijače. Odhajam z visoko dvignjeno glavo in s prepričanjem, da sem tu osvojil naslove in vedno dal vse od sebe v dresu Chelseaja! Vsem se vam iz srca zahvaljujem in naj vas Bog blagoslovi!"

Nogometaš, ki so ga v zadnjem času povezovali tudi s selitvijo k Barceloni ali v Združene države Amerike, kamor naj bi ga z Inter Miamijem vabil sloviti David Beckham, se je od kluba in navijačev poslovil manj kot 24 ur po izpadu v osmini finala Lige prvakov, kjer je Chelsea visoko izgubil tudi povratno tekmo z Bayernom v Münchnu (1:4). Willian na tekmo ni odpotoval, načrte mu je pokvarila poškodba, zaradi katere je moral izpustiti že nedavni finale pokala FA proti (morebitnim) bodočim delodajalcem iz severnega Londona, ki so pokal na račun modrih tudi osvojili z zmago 2:1. Od vseh znancev in navijačev v zahodnem Londonu se je javno poslovil tudi španski krilni napadalec Pedro Rodriguez, ki bo poleti kot prost igralec okrepil AS Romo po večletnem sodelovanju s Chelseajem.

"Po petih prekrasnih letih se moje obdobje pri Chelseaju končuje. Velika hvala upravi kluba, trenerjem in soigralcem, s katerimi sem sodeloval, seveda pa tudi navijačem: hvala vam za to izkušnjo, da sem bil lahko član vaše velike družine. Tu sem bil zelo srečen, poskrbeli ste, da sem se počutil kot doma," je na Twitterju dejal nekdanji napadalec Barcelone. Willian in Pedro sta na Stamford Bridgeu s člansko ekipo proslavljala tri naslove v Premier League, poleg tega pa tudi en naslov v Ligi Evropa, pokalu FA in ligaškem pokalu.