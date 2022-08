Willian se vrača v Evropo, ker mu v domovini grozijo s smrtjo

Willian se je pri 34 letih odločil vrniti v domovino. Kot prost igralec se je po kratki epizodi pri londonskem Arsenalu lani vrnil v svoj domači Corinthians. "Želel sem teh nekaj sezon preživeti v domačem nogometnem okolju. Veselil sem se, da bom zadnja leta preživel v brazilskem prvenstvu in tu tudi sklenil športno pot. na žalost pa me je situacija primorala, da ukrepam in zaščitim svoje najbližje," je brazilskim medijem hitel pripovedovati 34-letni ofenzivni vezist in natančno razložil razloge. "Nisem se vrnil, da mi grozijo s smrtjo. Še veliko huje je, ker so na tapeti vsi moji najbližji. Vsakič, ko Corinthians izgubi, sem na prepihu. Žalijo in grozijo meni, moji družini, prijateljem, sorodnikom, znancem. V zadnjem času so se spravili na mojega brata in sestro. Nevzdržno jer. Ne veselim se tekem, zato je vse skupaj precej mučno," je za brazilski Globo Esporte dejal Willian. "Konec je. Ne grem se več. Prepričan sem bil, da je to moja dokončna vrnitev v domovino, toda kot kaže se bom spet napotil v Evropo. Ni hujšega, ko ne moreš zaščititi svoje družine. Mislim, da je v Braziliji ne morem," je brazilskim medijem razložil drastično odločitev o napovedani vrnitvi na staro celino Willian.



Spomnimo, ta odlični krilni igralec je za Brazilijo odigral 70 tekem, v klubskem nogometu pa se je najbolj proslavil v času igranja za londonski Chelsea. Pred tem je nastopal še za ukrajinski Šahtar, ruski Anži, igranje v Evropi pa sklenil s kratkim obdobjem pri Arsenalu.