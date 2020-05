Wilmots in Kadrić za remi Triglava in Olimpije v Kranju

Prvi vratar in kapetan Olimpije je bil do prekinitve sezone Nejc Vidmar (na fotografiji).

Za Olimpijo je v deseti minuti zadel Haris Kadrić, za domače pa je v 35. minuti izenačil Marten Wilmots. Pri Olimpiji so pred nadaljevanjem prvoligaškega tekmovanja 5. in 6. junija predvideli tri prijateljske teme; Aluminij so v soboto premagali z 1:0, po današnji tekmi v Kranju jih 30. maja čaka še obračun z Gorico.

Na lestvici po 25. od 36 krogov vodi Olimpija s 50 točkami pred Celjem in Aluminijem (po 45), Mariborom (43), Muro (38), Taborom iz Sežane (29), Bravom (28), Triglavom (27), Domžalami (26) in Rudarjem iz Velenja (10). Olimpija se bo v 26. krogu 6. junija pomerila z ekipo iz Sežane.