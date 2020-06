Wirtz najmlajši strelec v zgodovini Bundeslige

Gol na tekmi z Bayernom za končno znižanje na 2:4 je dosegel na dan, ko je star 17 let in 34 dni. Florian Wirtz je s svojim zadetkom pri tej starosti za 48 dni znižal starostno mejo, ki jo je imel prejšnji rekorder Nuri Sahin (17 let in 85 dni). Ta je svoj prvi gol dosegel za Borussio Dortmund leta 2005.