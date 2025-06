Wirtz: V Liverpool nisem prišel, da bi se zabaval

Kljub mladosti je Wirtz doslej zbral 31 nastopov za nemško reprezentanco, podpisal pa se je pod sedem zadetkov. Dva od teh je dosegel tudi na zadnjem evropskem prvenstvu, medtem ko je moral SP 2022 izpustiti zaradi strgane križne vezi. Leta 2021 je bil z nemško reprezentanco do 21 let tudi evropski prvak, v finalu v ljubljanskih Stožicah je bila Nemčija boljša od Portugalske.

"Ne prihajam le za to, da bi se zabaval, ampak hočem nekaj doseči in navijačem dati, kar si zaslužijo," je v pogovoru za spletno stran Liverpoola povedal Wirtz. Še vedno mladi nemški zvezdnik je od 17. leta stalnica na najvišji ravni nogometa. Z Bayerjem je pod vodstvom Xabija Alonsa v sezoni 2023/24 postal nemški prvak in prekinil vladavino Bayerna iz Münchna. Zadnjo sezono so farmacevti končali na drugem mestu.

Wirtz je doslej v članski konkurenci za Bayer odigral 197 tekem in se podpisal pod 57 golov ter 64 podaj. V minuli sezoni je na 45 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 16 golov in podelil še 15 asistenc. "Seveda si želim nadaljevati v takšnem ritmu. Vsako leto bi si želel osvojiti vse, kar se da. Najprej pa moramo opraviti svoje delo. V minuli sezoni je klub osvojil naslov angleškega prvaka, moj cilj je, da to ponovi, v ligi prvakov pa pride še dlje. Res sem zelo ambiciozen," je povedal Wirtz.

"Želim si osebno napredovati in tudi fizično, ker menim, da vsi vedo, da so igralci Liverpoola pravi stroji - res močni in res fizično odlični," je dodal Nemec, za katerega so se zanimali tudi Manchester City, Bayern in Real Madrid.