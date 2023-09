Witsel: Kakšen projekt neki? V Azijo odhajajo samo zaradi denarja

34-letnik se je januarja 2017 preselil k kitajskemu Tianjin Quanjianu, kjer je ostal sezono in pol, potem pa se je vrnil v Evropo. Med letoma 2018 in 2022 je igral za dortmundsko Borussio, nato pa je postal soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu.

"Vsak od nas ima svojo pot, zato ne pravim, da je slabo oditi v Savdsko Arabijo. Sam sem odšel na Kitajsko pri 27 letih, to je bila zame življenjska izkušnja. A jasno je, zakaj sem se zanjo odločil – zaradi denarja. To je resnica, nepotrebno se mi zdi, ko ostali govorijo o športnih projektih," je belgijski veteran iskreno spregovoril v intervjuju za špansko Marco .

Na drugi strani Cristiano Ronaldo vztrajno trdi, da se je za Al-Nassr odločil tudi zaradi svetle prihodnosti savdskega nogometa. "Vedel sem, da bo moja selitev odprla Pandorino skrinjico. Nisem se motil. Prepričan sem, da bo to prvenstvo v roku treh let med najpomembnejšimi na svetu. Prepričan sem, da bo sem prihajalo vse več zvezdnikov ," je Portugalec denimo dejal, potem ko se je v Savdsko Arabijo poleti preselil njegov nekdanji soigralec pri Realu Karim Benzema .

Podobnega mnenja je brazilski virtuoz Neymar, ki je iz PSG-ja prestopil v Al-Hilal. "Ronalda so vsi označili za norega, a verjamem, da je prav on začel vse to. Vidite lahko, kako se savdska liga razvija. Igrati proti najboljšim na svetu za vsakega od nas predstavlja dodatno motivacijo. Pri moji odločitvi je pomembno vlogo odigralo dejstvo, da bom imel v ekipi vrhunske soigralce," je ob prestopu povedal Neymar, ki si klubsko garderobo deli z Aleksandrom Mitrovićem, Bonom, Sergejem Milinkovićem-Savićem in Rubenom Nevesom.