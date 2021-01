Borussia ne bo iskala zamenjave za Witsela

Na zadnji bundesligaški tekmi Borussie Dortmund in Leipziga se je poškodoval Alex Witsel. Borussia je sicer zmagala s 3:1, a je ostala brez enega izmed pomembnih igralcev. Belgijski reprezentant si je, kot so ugotovili, strgal Ahilovo tetivo na levi nogi že v prvem polčasu in čaka ga operacija. Ni šlo za kontakt ali prekršek, kaže pa, da je za 31-letnega nogometaša že konec sezone. "Axel se bo posvetoval s svojim zdravnikom v Belgiji, saj ga čaka operacija. O naslednjih korakih se bomo posvetovali, bo pa odsoten daljše obdobje,"je povedal športni direktor kluba Michael Zorc.

Witsel je standardni član prve enajsterice Borussie, saj je nastopil na vseh tekmah nemškega kluba razen na dveh. To pomeni, da bo moral izpustiti tudi nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se začne že junija. Witsel, ki bo 12. januarja praznoval 32. rojstni dan, je v dresu reprezentance zbral že več kot 100 nastopov.

Takšna poškodba zahteva dolgotrajno zdravljenje, belgijski selektor Roberto Martinez je dejal, da lahko traja tudi do sedem mesecev, preden bo nogometaš znova na igrišču. Menedžer Borussie Michael Zorc pravi, da kljub slabi novici ne bodo iskali novega igralca v zimskem prestopnem roku. "To 'luknjo' bomo zapolnili z lastnim kadrom, Emre (Can, op. p.) ga je dobro nadomestil kot primerna oseba za to mesto in Jude (Bellingham, op. p.) se naslednji teden vrača po poškodbi. Nismo pretirano zaskrbljeni zaradi te situacije,"je dejal športni direktor kluba.