18-letni Bayernov dragulj Musiala junak derbija v Wolfsburgu

Bayern iz Münchna je v začetku tega tedna po povratnem dvoboju proti francoskemu PSG izpadel v četrtfinalu Lige prvakov, na današnji nogometni tekmi 29. kroga nemškega prvenstva pa je slavil v Wolfsburgu s 3:2. Bavarska zasedba ima zdaj sedem točk prednosti pred drugouvrščenim Leipzigom, ki se je v petek s Hoffenheimom razšel brez golov. Izbranci gostujočega trenerja Hansija Flicka so temelje za zmago postavili že v prvi polovici tekme, ko so povedli s 3:1, potem ko je je dvakrat zadel komaj 18-letni Jamal Musiala (15., 37.), enkrat paJean-Eric Maxim Choupo-Moting (24.).

V domači zasedbi je bil predvsem nerazpoložen belgijski vratar Koen Casteels, ki je slabo posredoval pri dveh golih Bavarcev, njegovi soigralci v polju pa so v prvem polčasu izkoristili svojo edino pravo priložnost in zadeli prek Nizozemca Wouta Weghorsta (35.). V začetku drugega polčasa so gostitelji po goluMaximiliana Philippa(54.) zadihali za ovratnik branilcem naslova iz Münchna, ki so do konca tekme ubranili prednost in na kolena položili trenutno tretjeuvrščene tekmece iz Wolfsburga.