Wolfsburg blizu Ligi prvakov, Dortmund ohranja upanje

Črno-rumeni iz Dortmunda so na domačem stadionu osvojili tri točke, za katere pa so zaradi neučinkovitosti pred vrati tekmeca trpeli. Prvo zadetek je dosegel kapetan Marco Reus, ki je v 27. minuti žogo nekako strpal v mrežo po zapravljeni enajstmetrovkiErlinga Haalanda. Slednji je zapravljal priložnosti eno za drugo, na drugi strani pa je kazen skorajda prišla v 66. minuti, ko je vratnico s prostega strela zadel Max Kruse. Dortmundčani so v zadnjem delu dvoboja po protinapadu le razblinili vse upe Berlinčanov na preobrat in prek Raphaela Guerreirapostavili končni izid, točkovni zbir pa povišali na 52 točk.