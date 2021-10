Wolfsburg odpustil van Bommla

Bayer Leverkusen je bil pred tem krogom tretji, a je po sobotnih tekmah zdrsnil na četrto mesto. Danes je zapravil vodstvo z 2:0. V prvem polčasu so bili gostje precej boljši, zadela pa sta Patrik Schick in Karim Bellarabi v razmaku le dveh minut. A v nadaljevanju so se prebudili tudi domači, za veliko točko pa je z dvojčkom zadetkov poskrbel Anthony Modeste.

Union Berlin bi z zmago pri Stuttgartu na lestvici prehitel Leverkusen in kazalo mu je dobro do sodnikovega dodatka. Berlinčani so vodili z golom Taiwa Awoniyija od 31. minute. Tekmo je zaznamoval tudi Atakan Karazor, ki je pri domačih v le dobre pol minute v 57. minuti dobil dva rumena kartona in moral z igrišča. To je bil skupno že 142. rdeči karton v zgodovini za Stuttgart, kar je največ med vsemi ekipami v Bundesligi. A že globoko v sodnikovem dodatku je nato v zadnji akciji na tekmi za domače izenačil Wahid Faghir.