Wolfsburg pred premorom na četrto mesto

Freiburg je ujel pozitivni val in je danes zmagal tretjič zaporedoma ter se pomaknil na rob zgornje polovice lestvice. Za uspeh proti razglašenim Berlinčanom, pri katerih je Dodi Lukebakio poskrbel le za izenačenje, so poskrbeli z goli Ermedina Demirovića, Manuela Guldeja in Nilsa Petersena v drugem polčasu, Vincenzo Grifo je zadel že v prvem.

Tekmo med Wolfsburgom in Stuttgartom, zadnjo v Bundesligi v letu 2020, je zaznamoval tudi virus. Maximilian Arnold in Jerome Roussillon sta morala dvoboj zaradi pozitivnega testa izpustiti, Maximilian Philipp, Xaver Schlagerin Tim Siersleben pa so se pri Wolfsburgu zaradi tesnih stikov znašli v samoosamitvi. A kljub tem težavam so domači dosegli pomembno zmago, s katero so se povzpeli tik pod vrh lestvice in so trenutno celo na mestih za ligo prvakov. Mož odločitve je bil Josip Brekalo po prostem strelu v 50. minuti.

Vse bistveno za vrh lestvice pred kratkim počitkom se je sicer zgodilo že v soboto. Bayern je namreč v gosteh premagal Bayer Leverkusen z 2:1 in se zavihtel na prvo mesto, ki so ga pred tem krogom imeli nogometaši Bayerja.