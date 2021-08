Wolfsburg ugnal še zasedbo Leipziga in ostaja vodilna ekipa Bundeslige

Odločilni gol je v 52. minuti dosegel Jerome Roussillon po podaji Renata Steffna, ki je s prvim golom po dveh letih navdušil več kot 12.000 gledalcev na tribunah. Po treh krogih ima ekipa iz mesta Volkswagna vseh devet točk.

Tudi Leipzig se tokrat ni pokazal v tako prepričljivi formi kot pred tednom dni ob zmagi s 4:0 nad Stuttgartom. Predvsem v napadu ekipa iz Saške ni bila nevarna. Na sredini igrišča pa so tekmo zaznamovali ostri dvoboji. Gostitelji so bili v napadu nevarnejši, gostje pa so prvič zagrozili šele v 39. minuti, ko je bil po prostem strelu najvišji Portugalec Andre Silva, a je domači vratar žogo po strelu z glavo ukrotil.

Po menjavi strani je hitro zadel Francoz Roussillon. V 58. minuti je lepo priložnost za 2:0 zapravil Nizozemec Wout Weghorst. V nadaljevanju je Leipzig zaigral bolj agresivno. Nevarne so bile predvsem prekinitve, najnevarnejši za izenačenje pa je bil strel Willija Orbana v 78. minuti.

Že pred tem je Union Berlin danes z 2:1 (2:0) premagal Borussio Mönchengladbach. Ekipa iz prestolnice je sicer dosegla šele prvo zmago, a v novem prvenstvu še ni izgubila.

Izida nedeljskih tekem:

Union Berlin - B. Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Wolfsburg - Leipzig 1:0 (0:0)

(Kevin Kampl je igral od 86. minute za Leipzig)