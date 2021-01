Wolfsburg z zmago skočil na tretje mesto

Volkovi so na lestvici preskočili Eintracht iz Frankfurta (33), ki je četrti. S točko manj mu sledita Bayer Leverkusen in Borussia iz Dortmunda. Wolfsburg je večino dela opravil v prvem polčasu, ko sta za vodstvo domačih z 2:0 zadela John Brooks in Wout Weghorst. V drugem polčasu je v 85. minuti po grobi napaki gostujoče obrambe piko na i postavil Yannick Gerhardt.

Na edini preostali današnji tekmi 19. kroga je Köln s 3:1 premagal Arminio iz Bielefelda. Najbolj zaslužen za zmago je bil Marius Wolf z dvema zadetkoma.

Že v soboto je bil Bayern s 4:1 boljši od Hoffenheima, Leipzig pa je s Kamplom, igral je 80. minut, ugnal moštvo Bayerja z 1:0. Borussia iz Dortmunda je bila s 3:1 boljša od Augsburga.