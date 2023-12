Wolverhampton dobil angleško predbožično klasiko

Čeprav so Angleži že vrsto let naklonjeni tekmam med prazniki, je bila današnja predbožična klasika na stadionu Molineux šele druga tekma v zgodovini v premier league na 24. december in prva po 1995.

Zmage so se veselili volkovi, ki so v prvem polčasu zadržali nalet gostov, v drugem pa zaigrali bolj podjetno in napadalno. V 51. minuti je podajo s kota v vratnico ter mrežo preusmeril Mario Lemina, na 2:0 je v 92. minuti povišal Matt Doherty, končni izid 2:1 pa je postavil Christopher Nkunku (96.).

Chelsea je priložnost tekme zapravil v 32. minuti, ko so kar trije igralci stekli proti domačemu vratarju, a se je Raheem Sterling odločil za najbolj sebično rešitev in vratar Jose Sa je izšel kot zmagovalec. V drugem polčasu je strel Christopherja Nkunkuja domača obramba ustavila na golovi črti.