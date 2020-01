Nova zmaga Liverpoola z grenkim priokusom, Mane poškodovan zapustil zelenico

Nogometaši Liverpoola so med vikendom v velikem angleškem derbiju porazili Manchester United, v 24. krogu Premier League pa so Redsi gostovali v Wolverhamptonu. Wolvesi, ki so se že večkrat poprej izkazali za neugodnega tekmeca, tudi tokrat niso popuščali.

TEKMA

Četa Jürgena Kloppa je sicer že v uvodnih minutah zatresla mrežo domačih, po predložku Trenta-Alexandra Arnoldas kota je z glavo žogo v gol preusmeril kapetan Jordan Henderson. Domače moštvo se je odzvalo z akcijo, ki jo je zaključil Matt Doherty, vendar je le ta le za las zgrešila levo vratnico.

Zaskrbljenost navijačev kluba z Anfielda pa je v 32. minuti povzročila poškodba Sadia Maneja, ki je zahteval zdravniško pomoč. Nogometni strokovnjaki so poškodbo pripisali natrpanemu decembrskemu in januarskemu urniku, Liverpool je poleg prvenstvenih in pokalnih tekem igral še na svetovnem klubskem prvenstvu. Senegalec tekme ni mogel nadaljevati, namesto njega je vstopil novopečeni član Takumi Minamino, za katerega je bil to prvi nastop v Premier League.