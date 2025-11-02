Wolverhampton odpustil trenerja po katastrofalnem začetku v Premier ligi

Wolves so v soboto izgubili z 0:3 proti Fulhamu na stadionu Craven Cottage, potem ko je branilec Emmanuel Agbadou v prvem polčasu prejel rdeči karton. Navijači gostujoče ekipe so med tekmo Vitorju Pereiri pričakovano vzklikali: "Jutri boš odpuščen."

In prav so imeli. To je bil četrti zaporedni poraz Wolvesov v dveh tednih – po porazu proti Sunderlandu in Burnleyju ter sredinem izpadu iz ligaškega pokala, ko so s 3:4 izgubili proti Chelseaju. Po 10 krogih med angleško elito imajo zgolj dve točki in za mesti, ki zagotavljajo obstanek, zaostajajo že osem točk.

Pereira je pogodbo z Wolverhamptonom podaljšal pred 45 dnevi, čeprav je bil klub že takrat na dnu lestvice po štirih zaporednih porazih. Slaba forma se je nadaljevala, Wolves pa so edina ekipa v vseh štirih najvišjih angleških ligah brez zmage. Klub je postal prvi v zgodovini Premier lige, ki v dveh zaporednih sezonah ni zabeležil zmage na prvih 10 tekmah.

Prejšnji konec tedna je Pereira po domačem porazu z 2:3 proti Burnleyju na Molineuxu celo prišel v besedni spor z navijači, ki so mu prvič vzklikali, da bo odpuščen. Pereira na zadnjih 14 tekmah v angleškem prvenstvu kot trener Wolvesov ni dosegel niti ene zmage (3 remiji, 11 porazov).

Pereira je na klop Wolvesov sedel decembra 2024 kot naslednik Garyja O'Neila, ko je bil klub na predzadnjem mestu, in ga nato popeljal do 16. mesta, 17 točk nad območjem izpada. Glavni favorit, da zdaj skuša z ekipo obstati med elito, je Brendan Rodgers.