Wolverhampton po zmagi še korak bližje Ligi prvakov

Na Villa Parku smo spremljali sila izenačeno srečanje. V prvem polčasu so bili bolj nevarni gostje, ki so najprej zapretili prek Raula Jimeneza, kasneje pa sta bila blizu zadetka šeMatt Doherty in Diogo Jota. Na drugi strani je za leve edino pravo priložnost v prvih 45 minutah zapravil njihov prvi zvezdnik Jack Grealish, a mu je veselje preprečil vratar WolverhamptonaRui Patricio.

Uvod v drugi del je bil z obeh strani sprva zadržan, a je to spremenila 62. minuti, v kateri je Leander Dendoncker. Belgijec je z levico natančno sprožil z roba kazenskega prostora, Norvežan v golu domačihOrjan Nyland pa je bil brez moči. Do konca se rezultat ni več spreminjal, kar pomeni, da so gostje vsaj do nedelje skočili na peto mesto prvenstvene razpredelnice, medtem ko Aston Villa s tekmo več ostaja na predzadnjem mestu.