Stones znova pozni junak Manchester Cityja

John Stones in Jack Grealish proslavljata zmagoviti gol Cityja.

Po presenetljivem sobotnem porazu Arsenala na južni obali pri Bournemouthu so bile vse oči usmerjene v branilca naslova Manchester City, ki je imel v Wolverhamptonu priložnost, da prehiti topničarje na prvenstveni razpredelnici.

Na stadionu Molineaux so domači povedli že v sedmi minuti, asistenco Nelsona Semeda je za Edersonov hrbet pospravil dobro postavljeni Jørgen Strand Larsen. Njegov rojak na drugi strani Erling Haaland ni imel svojega dne. Kot se mu to pogosto dogaja, je bil večji del tekme odrezan od igre, a so Pepa Guardiolo tokrat rešili branilci.

V 33. minuti je izenačil Joško Gvardiol, ki je v letu 2024 že pri šestih ligaških zadetkih, s čimer je najboljši strelec Premier League med branilci. 22-letni Zagrebčan je mojstrsko sprožil z desnico v daljši kot vratarja Joseja Saja, ki je bil preprosto brez moči.