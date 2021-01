Woodgate: Harry, če želiš kaj osvojiti v svoji karieri, zapusti Tottenham

"Da se razumemo, Harry Kane je s Tottenhamom dosegel lep uspeh z uvrstitvijo v finale elitne Lige prvakov, toda kaj vam pomaga ena uvrstitev v finale najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu, v katerem niste imeli nikakršnih možnosti za zmago. Če na vse skupaj pogledamo z druge strani, pa hitro postane jasno, da mora Kane, če želi osvajati pomembne lovorike, čimprej zamenjati klubsko okolje," je prepričan danes 40-letni trener, ki je med letoma 2008 in 2011 tudi sam nosil dres Spursov. Še več, Woodgate sporoča svojemu rojaku, naj prisluhne mikavni ponudbi aktualnega španskega državnega prvaka.

"Kot sem seznanjen, obstaja ponudba madridskega Reala. To je edinstvena priložnost v karieri vrhunskega nogometaša, da si nekega dne nadene dres tako uglednega kluba, kot je Real. Če je res tako, mora čimprej zapustiti London. S Tottenhamom zagotovo ne bo mogel osvajati lovorik, saj trenutno v Premier League obstajajo vsaj tri moštva, ki so močnejša od zasedbe Joseja Mourinha. Real pa je navajen osvajanja najžlahtnejših lovorik tako na domačih kot tudi evropskih tleh," poudarja nekdanji branilec Madridčanov, čigar besede so pred dnevi potrdili tudi pri Sport Bildu. Ta ugledni nemški časnik namreč poroča, da ob ponudbi Reala obstaja morda še mikavnejša ponudba od domačega rivala Manchester Cityja, ki je za nakup kapetana angleške nogometne izbrane vrste pripravljen odšteti kar 100 milijonov evrov.

"Vsi vemo za ljubezen, ki jo Kane čuti do Tottenhama. A ko na tvoj naslov prispeta tako zanimivi ponudbi, bi jima moral vsak nogometaš vsaj prisluhniti. Verjetno bo Harry prej ali slej začel razmišljati o svoji prihodnosti, o svojem naslednjem koraku v karieri ... Za tako kakovostnega nogometaša ne bi bilo nič čudnega, če bi se od svojega matičnega kluba poslovil na gosposki način, okrepil katerega od omenjenih velikanov in se, če se stvari poklopijo, pred koncem kariere vrnil v 'staro jato'," so med drugim zapisali pri Sport Bildu.