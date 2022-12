Wout Faes z dvema avtogoloma Liverpoolu podaril zmago

Liverpool je do zmage prišel na dokaj nenavaden način. Potem ko so gostje povedli v četrti minuti z golom Kiernana Dewsbury-Halla , je potem gostujoči igralec Wout Faes v 38. in 45. minuti dosegel dva avtogola. S tem je belgijski branilec postal prvi igralec v petih najmočnejših evropskih ligah v zadnjih petih sezonah z dvema avtogoloma na isti tekmi.

West Ham pa nadaljuje niz porazov, tokrat ga je premagal Brentford. Ivan Toney je bil junak dvoboja z golom, 12. v sezoni, in podajo.

V soboto bodo tekme Wolverhampton - Manchester United, Bournemouth - Crystal Palace, Fulham - Southampton, Manchester City - Everton, Newcastle - Leeds in Brighton - Arsenal. Krog bosta v nedeljo končala obračuna Tottenham - Aston Villa in Nottingham Forest - Chelsea. Na lestvici vodi Arsenal s 40 točkami, sledi mu Manchester City s 35. Po tekmo več imata na tretjem in četrtem mestu Newcastle (33) in Tottenham (30)

Izidi 18. kroga angleške Premier lige:

- petek, 30. december:

West Ham United - Brentford 0:2 (0:2)

Liverpool - Leicester City 2:1 (2:1)