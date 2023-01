Wout Weghorst se seli k Manchester Unitedu

Sneijder: Takšnih je v Premier ligi 300

Prihod 197 centimetrov visokega napadalca, ki v svoji karieri ni igral za klub kova United, je manjše presenečenje, a ob rezultatih v zadnjem času so pristaši rdečih iz Manchestra enostavno primorani zaupati njihovemu strategu in nimajo pravice do predčasne kritike. Oglasil pa se je eden največjih nizozemskih nogometašev sploh, Wesley Sneijder, ki je udaril po prestopni politiki Angležev: "Še vedno imajo 300 takšnih igralcev v Premier ligi. To mora biti nekakšen eksperiment. To res ne more biti res." Najbrž bi nekdanjega vezista Interja marsikdo podprl in se z njim javno strinjal, če ne bi rezultatska krivulja trenutno govorila v prid Erika Ten Haga.