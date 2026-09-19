'Obramba je temelj, biti moramo boljši'

Chelsea je v 5. krogu angleške premier lige doživel boleč poraz. Na gostovanju pri Brentfordu je izgubil z 0:3, potem ko so za domače zadeli Jaidon Anthony v 61., Igor Thiago v 83. in Fabio Carvalho v sodnikovem dodatku. Moštvo Xabija Alonsa tako ostaja brez zmage na tretji zaporedni prvenstveni tekmi, vse bolj pa v ospredje prihajajo težave v obrambni vrsti.
Španski strateg po srečanju ni skrival razočaranja in je kot največjo pomanjkljivost svoje ekipe izpostavil prav obrambno igro. "Obramba je temelj. V tem segmentu moramo biti boljši, čvrstejši in učinkovitejši. To bo prišlo, saj je sezona še mlada in imamo dovolj časa, da določene stvari izboljšamo," je otoškim novinarjem po zaušnici dejal Alonso.
Chelsea je pod njegovim vodstvom pokazal precej napadalnega potenciala, vendar hkrati tudi številne obrambne slabosti. Po petih krogih premier lige modri še niso odigrali niti ene tekme brez prejetega zadetka.
Alonso meni, da njegova ekipa še vedno išče pravo ravnotežje med napadalnim slogom igre in obrambno stabilnostjo. "Oceniti moramo celotno moštvo. Na sredini igrišča nam je manjkalo kontinuitete in stabilnosti. Najti moramo način, da bomo bolj konkurenčni," je poudaril trener Chelseaja, ki je posebej izpostavil tudi pomen Jordana Hendersona in njegov vpliv na soigralce.
Kar 12 prejetih zadetkov v petih tekmah
Poraz proti Brentfordu je dodatno razkril težavo, ki Chelsea spremlja od začetka sezone. Londončani so na prvih petih prvenstvenih tekmah prejeli že 12 zadetkov, mreže pa jim še ni uspelo ohraniti nedotaknjene. Brentford je povedel po prekinitvi, nato izkoristil napako v obrambi za drugi zadetek, dokončen udarec pa je v sodnikovem dodatku zadal Fabio Carvalho.
Če želi Chelsea v nadaljevanju sezone ostati v boju za najvišja mesta, bo moral Alonso čim prej najti rešitev za obrambne težave, ki trenutno močno kvarijo sicer obetavne napadalne predstave njegove ekipe.
Xabi Alonso je bil eden najboljših veznih igralcev svoje generacije. V svoji bogati karieri je igral za vrhunske klube, kot so Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid in Bayern München. Znan je bil po svojem izjemnem pregledu nad igro, natančnih podajah in taktični inteligenci. Z reprezentanco Španije je osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2010 ter dvakrat naslov evropskega prvaka v letih 2008 in 2012.
Izraz 'mreža nedotaknjena' (v angleščini znan kot 'clean sheet') pomeni, da ekipa oziroma njen vratar na celotni tekmi ni prejel nobenega zadetka. To je eden ključnih statističnih kazalnikov obrambne uspešnosti moštva in je pogosto merilo za kakovost obrambne linije ter zbranost vratarja skozi celotnih 90 minut igre.
Jordan Henderson je angleški nogometaš, ki si je zgradil ime predvsem kot dolgoletni kapetan Liverpoola. Bil je ključni člen ekipe, ki je pod vodstvom Jürgena Kloppa osvojila ligo prvakov in naslov angleškega prvaka. Znan je po svoji nepopustljivosti, delovni vnemi na sredini igrišča in vodstvenih sposobnostih, s katerimi je usmerjal soigralce na terenu.
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