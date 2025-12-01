Xabi Alonso po tretjem zaporednem remiju: 'V drugem polčasu smo bili boljši'

Igralci Reala zmage v domačem prvenstvu niso okusili že mesec dni, ko so doma s 4:0 odpravili Valencio. Predsednik Madridčanov Florentino Perez ne slovi ravno po svoji prizanesljivosti, kar se tiče trenerjev, tako da se zna zgoditi, da bo ob nadaljevanju slabih rezultatov pod vprašajem tudi usoda trenerja Xabija Alonsa.
Bask na klopi kraljevega kluba je težavo na nedeljski tekmi spet videl v slabem držanju posesti žoge v svojih nogah: "Nismo uspeli konsistentno držati žoge, razloga za to še ne poznam. Ravno to moramo analizirati in popraviti v prihodnjih tekmah.
Madridčani so v 67. minuti uspeli poravnati izid po enajsmetrovki, ki jo je izkoristil Kylian Mbappe in dosegel že svoj 14. ligaški gol letošnje sezone. Kraljevi klub je imel nato slabih trideset minut, v katerih pa mu kljub vršenju pritiska na domača vrata ni uspelo priti do drugega zadetka. Kljub temu pa je bil Alonso s predstavo svojih varovancev v drugi polovici igre bolj zadovoljen: "V drugem polčasu smo bili boljši, napredek je bil očiten. Ustvarili smo si veliko priložnosti, na cedilu pa nas je pustila suverenost pred golom. Zadovoljen sem z odnosom, ki so ga danes pokazali moji fantje."
Beli balet v sredo čaka izredno neugodno gostovanje pri Athleticu Bilbauu, ponoven spodrsljaj bi lahko Madridčane pahnil celo na tretje mesto. 44-letni strateg, ki je svojo kariero začel pri Real Sociedadu, pa v sredini tekmi vidi izvrstno priložnost za vrnitev na prave tirnice: "V Bilbauu imamo priložnost, da zmagamo v gosteh, nekaj, kar nam je v letošnji sezoni predstavljalo veliko preglavic. Sezona je še dolga, ne dvomim, da se bo stanje na lestvici še spreminjalo."
