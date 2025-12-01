Xabi Alonso po tretjem zaporednem remiju: 'V drugem polčasu smo bili boljši'

Igralci Reala zmage v domačem prvenstvu niso okusili že mesec dni, ko so doma s 4:0 odpravili Valencio. Predsednik Madridčanov Florentino Perez ne slovi ravno po svoji prizanesljivosti, kar se tiče trenerjev, tako da se zna zgoditi, da bo ob nadaljevanju slabih rezultatov pod vprašajem tudi usoda trenerja Xabija Alonsa.

Bask na klopi kraljevega kluba je težavo na nedeljski tekmi spet videl v slabem držanju posesti žoge v svojih nogah: "Nismo uspeli konsistentno držati žoge, razloga za to še ne poznam. Ravno to moramo analizirati in popraviti v prihodnjih tekmah.