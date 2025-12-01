Svetli način
Nogomet

Xabi Alonso po tretjem zaporednem remiju: 'V drugem polčasu smo bili boljši'

Madrid, 01. 12. 2025 09.50

L.M.
17

Nogometaši madridskega Reala so na gostovanju pri Gironi doživeli še tretjo zaporedno tekmo brez zmage. Iz Katalonije so varovanci Xabija Alonsa znova odnesli zgolj točko in tako izničili prednost, ki so si jo na vrhu priigrali po El Clasicu. Na prvo mesto se je spet zavihtela Barcelona, ki ima točko več od svojega največjega tekmeca.

Real Madrid
Real Madrid FOTO: AP

Igralci Reala zmage v domačem prvenstvu niso okusili že mesec dni, ko so doma s 4:0 odpravili Valencio. Predsednik Madridčanov Florentino Perez ne slovi ravno po svoji prizanesljivosti, kar se tiče trenerjev, tako da se zna zgoditi, da bo ob nadaljevanju slabih rezultatov pod vprašajem tudi usoda trenerja Xabija Alonsa.

Bask na klopi kraljevega kluba je težavo na nedeljski tekmi spet videl v slabem držanju posesti žoge v svojih nogah: "Nismo uspeli konsistentno držati žoge, razloga za to še ne poznam. Ravno to moramo analizirati in popraviti v prihodnjih tekmah.

Enajstmetrovka Kyliana Mbappeja
Enajstmetrovka Kyliana Mbappeja FOTO: AP

Madridčani so v 67. minuti uspeli poravnati izid po enajsmetrovki, ki jo je izkoristil Kylian Mbappe in dosegel že svoj 14. ligaški gol letošnje sezone. Kraljevi klub je imel nato slabih trideset minut, v katerih pa mu kljub vršenju pritiska na domača vrata ni uspelo priti do drugega zadetka. Kljub temu pa je bil Alonso s predstavo svojih varovancev v drugi polovici igre bolj zadovoljen: "V drugem polčasu smo bili boljši, napredek je bil očiten. Ustvarili smo si veliko priložnosti, na cedilu pa nas je pustila suverenost pred golom. Zadovoljen sem z odnosom, ki so ga danes pokazali moji fantje."

Xabi Alonso na tekmi proti Gironi
Xabi Alonso na tekmi proti Gironi FOTO: AP

Beli balet v sredo čaka izredno neugodno gostovanje pri Athleticu Bilbauu, ponoven spodrsljaj bi lahko Madridčane pahnil celo na tretje mesto. 44-letni strateg, ki je svojo kariero začel pri Real Sociedadu, pa v sredini tekmi vidi izvrstno priložnost za vrnitev na prave tirnice: "V Bilbauu imamo priložnost, da zmagamo v gosteh, nekaj, kar nam je v letošnji sezoni predstavljalo veliko preglavic. Sezona je še dolga, ne dvomim, da se bo stanje na lestvici še spreminjalo."

real madrid kriza laliga xabi alonso
Naslednji članek

Matjaž Kek ni več slovenski selektor

KOMENTARJI (17)

26250440
01. 12. 2025 10.51
Ta Xabi je veleum...edinega igralca sredine Gullerja gre menjat sred polčasa..takrat sem si rekel da nimajo šans,razen če jim še en penal podarijo...Belingham leta ko zbegana kura,Valverde nabija žogo iz 30 metrov,Militao jim pa organizira igro...ahahahahaha
ODGOVORI
0 0
26250440
01. 12. 2025 10.44
+0
V drugem polčasu so bili boljši za podarjen penal in teatralna padanja po tleh...
ODGOVORI
1 1
26250440
01. 12. 2025 10.43
+2
Kakšna prevara od trenerja...Perez se mi res smili...kupovati in krasti mora igralce po drugih klubih,trenerji brez znanja...kradejo igro Barce...sodniki so pa v formi skoz..forma jim ne sme pasti...
ODGOVORI
3 1
manucao
01. 12. 2025 10.53
"Kradejo igro Barce"?
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
01. 12. 2025 10.37
+4
Lahoz bi to spremenil v čisto zmago , pa če bi Real odigral 2. polčas , kot je prvega
ODGOVORI
4 0
LolSLO
01. 12. 2025 10.35
+2
Še dolga je do konca prvenstva ;)
ODGOVORI
2 0
RUBEŽ
01. 12. 2025 10.20
+3
Manjkal je samo sodnik z 2 penalima.
ODGOVORI
5 2
Luigi Taveri II.
01. 12. 2025 10.19
+3
Realu iz Madrida se pozna utrujenost po klubskem svetovnem prvenstvu
ODGOVORI
5 2
cripstoned
01. 12. 2025 10.16
-5
Ne skrbi alonso vse bo vredu...absolutna podpora madridist kljub slabi igri zaenkrat ni razlogov za paniko ali menjavo...vse ostalo so medijske bucke...vazno da ni poskodb in da sta se vrnila militao in rudiger...sodniki pa nas bodo se nickolikokrat pokradli do konca ker drugace v LALIGI NEGREIRA pac ne gre...
ODGOVORI
2 7
Luigi Taveri II.
01. 12. 2025 10.36
+1
Točko brez poškodovanih igralcev?
ODGOVORI
2 1
Yamal
01. 12. 2025 10.05
+7
kje so zdaj hejteri barce, so se poskrili v luknje. Bolj so zgleda obsedeni z komentiranjem Barcelone.
ODGOVORI
8 1
Yamal
01. 12. 2025 10.04
+3
haha že prispela zima v madrid. Ni pomoči sodnikov ni zmage, še ta penal so dobil podarjen.
ODGOVORI
6 3
modelx
01. 12. 2025 10.00
+5
najbolj ste razturali med polčasom v garderobi
ODGOVORI
7 2
apodgra
01. 12. 2025 09.59
+5
Nič ne pomeni, da si bil boljši. Pomembna je samo zmaga . Nič ne pomenijo "veliki " zvezdniki , če ne igrajo kolektivne igre.
ODGOVORI
7 2
Luigi Taveri II.
01. 12. 2025 09.55
+8
Na kaj misli Xavi Alonso s "suverenost pred golom" ? Na enajstmetrovke?
ODGOVORI
10 2
