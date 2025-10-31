Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Xabi Alonso: Zadeva z Viniciusom je zaključena

Madrid, 31. 10. 2025 13.39 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
6

Trener madridskega Reala Xabi Alonso je dejal, da je situacija med njim in Viniciusom Juniorjem, do katere je prišlo po neprimernem obnašanju Brazilca na El Clasicu, zaključena. Napadalec Reala iz Madrida se je opravičil za svojo reakcijo ob menjavi med nedeljsko zmago nad Barcelono.

Vinicius Junior se je v sredo opravičil soigralcem, klubu in predsedniku zaradi svojega odziva ob menjavi v drugem polčasu na stadionu Santiago Bernabeu, v izjavi pa ni omenil glavnega trenerja Xabija Alonsa. Ta je pojasnil, da je brazilski reprezentant med ekipnim sestankom spregovoril iz srca in da je incident zdaj zaključen.

"V sredo smo imeli sestanek z vsemi igralci in Vinicius je bil odličen, brezhiben," je povedal Alonso na petkovi novinarski konferenci. "Spregovoril je iz srca, iskreno, in zame je stvar zaključena."

Preberi še Opravičilo za obnašanje na El Clasicu: Včasih me prevzame strast

Po poročanju španskih medijev so sicer ljudje blizu Viniciusu namignili, da Alonso v opravičilu ni bil omenjen namenoma, saj se je igralec počutil prizadetega zaradi trenerjevega ravnanja.

Ko so Alonsa vprašali o tem, da ga Vinicius v izjavi ni omenil, je še enkrat poudaril: "Zame je bila izjava zelo dragocena, zelo pozitivna, saj je Vinicius pokazal iskrenost. Pomembno je, kar je povedal soigralcem, klubu in navijačem. Zame je stvar zaključena."

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: Profimedia

Vinicius je na El Clasicu, potem ko je videl, da ga v 72. minuti obračuna proti Barceloni menja Rodrygo, petkrat razburjeno vprašal: "Jaz?" Ob odhodu z igrišča je rekel: "Vedno jaz. Zapustil bom ekipo, bolje da grem, odhajam," in se odpravil naravnost v garderobo, ne da bi pozdravil Alonsa, ki ga prav tako ni pogledal. Pozneje so ga videli na klopi Reala proti koncu tekme, po koncu srečanja pa je bil udeležen v prerivanju z igralci Barcelone, v katerega se je morala vključiti tudi policija.

Preberi še Vinicius besnel nad trenerjevo potezo, nato zakuhal še prerivanje

V Madridu so se hitro odločili, da Vinicius ne bo kaznovan zaradi svojega vedenja, Alonso pa je danes potrdil, da napadalca ne čakajo nobeni disciplinski ukrepi. "Zadeva je zaključena, ne bo nobenih posledic," je dejal Alonso.

Vinicius Junior
Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Brazilec je v tej sezoni nastopil na vseh 13 tekmah Reala in dosegel pet zadetkov. Madrid ima na vrhu La Lige pet točk prednosti pred Barcelono, v soboto pa ga doma čaka Valencia. Že v torek se bodo Madridčani v Ligi prvakov na Anfieldu udarili z Liverpoolom, ki bo iskal pot iz globoke krize. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Preberi še V Liverpoolu zvonijo alarmi: Redsi izgubili šest od zadnjih sedmih tekem
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet real madrid xabi alonso vinicius
Naslednji članek

München edini kandidat za finale Lige prvakov 2028

Naslednji članek

Barcelona se (končno) vrača na Camp Nou, a le na trening

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kapljač1
31. 10. 2025 14.17
+1
Obnaša se kot nedorasel fantič , ni čudno da ga navijači ne marajo in jih zaradi njihovih izjav preganja celo policija in sodišča . Ljudje si bili celo obsojeni , Venicius pa ni pokazal niti obžalovanja niti , da želi delati na sebi, da bi bilo manj spornega okoli njega osebno!
ODGOVORI
1 0
Koruptilona
31. 10. 2025 13.53
+0
Tako se dela v velikih klubih v določenih klubih bi klub še bolj propadal hahah
ODGOVORI
2 2
modelx
31. 10. 2025 13.35
+2
a tale gobezdalo iskreno iz srca??? prva reakcija je vedno iskrena in nič iz srca, temveč nagonska. vse ostalo od tu dalje je laganje!!!!
ODGOVORI
5 3
Loptass
31. 10. 2025 13.54
+1
Tocno tako. Vse ostalo je pol dogovorjeno in stvar PRa. To so pri Realu vedno delali. Od Ramosa, Pepeja, Casemira, Ronalda....provocirali, delali mesarske in nesportne starte, pol pa se opravicili. Nestetokrat. In mi bi naj to kupili? 🤷‍♂️
ODGOVORI
2 1
26250440
31. 10. 2025 13.13
+1
Vinko ne bo kaznovan s strani kluba? Sej kdo je pa pri Realu sploh kdaj kaznovan? Edin Barca jih kaznuje s petardo kljub pristranskim sodnikom...
ODGOVORI
6 5
REAList7
31. 10. 2025 13.48
+0
Hahah, evoga majstra, se je le sestavil skup po skoraj tednu dni in se vrnil iz luknje 😂😂
ODGOVORI
2 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330