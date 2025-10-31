Xabi Alonso: Zadeva z Viniciusom je zaključena

Trener madridskega Reala Xabi Alonso je dejal, da je situacija med njim in Viniciusom Juniorjem, do katere je prišlo po neprimernem obnašanju Brazilca na El Clasicu, zaključena. Napadalec Reala iz Madrida se je opravičil za svojo reakcijo ob menjavi med nedeljsko zmago nad Barcelono.

Vinicius Junior se je v sredo opravičil soigralcem, klubu in predsedniku zaradi svojega odziva ob menjavi v drugem polčasu na stadionu Santiago Bernabeu, v izjavi pa ni omenil glavnega trenerja Xabija Alonsa. Ta je pojasnil, da je brazilski reprezentant med ekipnim sestankom spregovoril iz srca in da je incident zdaj zaključen. "V sredo smo imeli sestanek z vsemi igralci in Vinicius je bil odličen, brezhiben," je povedal Alonso na petkovi novinarski konferenci. "Spregovoril je iz srca, iskreno, in zame je stvar zaključena."

Po poročanju španskih medijev so sicer ljudje blizu Viniciusu namignili, da Alonso v opravičilu ni bil omenjen namenoma, saj se je igralec počutil prizadetega zaradi trenerjevega ravnanja. Ko so Alonsa vprašali o tem, da ga Vinicius v izjavi ni omenil, je še enkrat poudaril: "Zame je bila izjava zelo dragocena, zelo pozitivna, saj je Vinicius pokazal iskrenost. Pomembno je, kar je povedal soigralcem, klubu in navijačem. Zame je stvar zaključena."

Xabi Alonso FOTO: Profimedia icon-expand

Vinicius je na El Clasicu, potem ko je videl, da ga v 72. minuti obračuna proti Barceloni menja Rodrygo, petkrat razburjeno vprašal: "Jaz?" Ob odhodu z igrišča je rekel: "Vedno jaz. Zapustil bom ekipo, bolje da grem, odhajam," in se odpravil naravnost v garderobo, ne da bi pozdravil Alonsa, ki ga prav tako ni pogledal. Pozneje so ga videli na klopi Reala proti koncu tekme, po koncu srečanja pa je bil udeležen v prerivanju z igralci Barcelone, v katerega se je morala vključiti tudi policija.

V Madridu so se hitro odločili, da Vinicius ne bo kaznovan zaradi svojega vedenja, Alonso pa je danes potrdil, da napadalca ne čakajo nobeni disciplinski ukrepi. "Zadeva je zaključena, ne bo nobenih posledic," je dejal Alonso.

Vinicius Junior FOTO: Profimedia icon-expand

Brazilec je v tej sezoni nastopil na vseh 13 tekmah Reala in dosegel pet zadetkov. Madrid ima na vrhu La Lige pet točk prednosti pred Barcelono, v soboto pa ga doma čaka Valencia. Že v torek se bodo Madridčani v Ligi prvakov na Anfieldu udarili z Liverpoolom, ki bo iskal pot iz globoke krize. Tekmo si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.