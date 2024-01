Xavi: Barcelona mora biti uspešna z mano ali brez mene

OGLAS

Po novem razočaranju je bil po tekmi na novinarski konferenci znova na tnalu trener katalonskega ponosa Xavi Hernandez, ki ni skrival razočaranja nad izpadom iz španskega kraljevega pokala že v četrtfinalu.

"Če ob koncu sezone ne bomo konkurenčni, bom moral oditi," je na namigovanja o odstopu takoj odgovoril nekdanji vezist in v isti sapi dodal: "Vendar to ne velja samo zame, ampak za vse trenerje. To je velik klub. To je Barca. Vem, kje sem in kakšne so zahteve. Osvajati moramo lovorike ali pa se vsaj potegovati zanje. Barcelona mora biti uspešna z mano ali brez mene. Danes smo se borili in dali vse od sebe, vendar nam proti zelo dobri ekipi ni uspelo zmagati. Athletic si je to zaslužil. Čestitke jim, to je nogomet."

Xavi Hernandez FOTO: AP icon-expand

Barcelona se mora zdaj osredotočiti na LaLigo, kjer za vodilno Girono zaostaja osem točk in Ligo prvakov, kjer jo februarja čaka osmina finala z Napolijem. "Poskušali bomo obrniti stvari v LaLigi in iti daleč v Ligi prvakov. Vendar vem, kako deluje, da vam to govorim po porazu," je o nadaljevanju sezone povedal Barcelonin trener. Kljub razočaranju nad rezultatom je bil Xavi ponosen na mlade člane ekipe, saj so v Bilbau priložnost dobili tudi najstniki Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort in Marc Guiu. "Vsi trenerji v velikih klubih so odvisni od trofej, vendar sem ponosen na to, kako smo se do konca borili proti odlični ekipi. Še posebej sem ponosen na mlade igralce. Ekipa je majhna. To je tisto, kar mislim, ko rečem, da smo v fazi grajenja ekipe. Mislim, da je to začetek nečesa velikega. Ne glede na to, ali bom jaz še tukaj ali ne, Barco čaka velika prihodnost. Imamo res dober projekt, ne v smislu mene kot trenerja, ampak v smislu res dobre generacije, ki prihaja skozi. Tukaj so Cubarsi, Fort, Lamine, Guiu, Fermin Lopez in številni drugi igralci," je o projektu, ki stoji na mladih, še povedal Xavi, ki dan po porazu praznuje 44. rojstni dan.

Barcelona je na četrtfinalni tekmi v San Mamesu zadetek prejela po vsega 36 sekundah tekme, ko je zaspanost katalonske obrambe izkoristil Gorka Guruzeta. Xavijevi varovanci so se še v prvem polčasu vrnili v igro in prek Roberta Lewandowskega in Lamineja Yamala celo povedli, na začetki drugega polčasa pa je izid z zadetkom z glavo poravnal Oihan Sancet. Barcelona je imela še v rednem delu dve veliki priložnosti za zmago, a je obe zapravil komaj 16-letni Yamal, česar pa mu Xavi ne zameri: "Razočaran sem, ker pri rezultatu 2:2 nismo izkoristili priložnosti, vendar za to ne morem okriviti otroka. Je šestnajstletnik, ki si sam ustvarja priložnosti in igra neverjetno."

Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

V podaljšku tekme sta nato tekmo odločila brata Wiliams. Prvi je v 107. minuti zadel Inaki Williams, ki je še v ponedeljek na afriškem Pokalu narodov igral za Gano, končnih 4:2 pa je v 121. minuti postavil Nico Williams. "Tega si nisem predstavljal niti v najbolj divjih sanjah," je po tekmi novinarjem povedal starejši izmed bratov in dodal: "Vse se je odlično izšlo. Nisem si mogel niti predstavljati, da bom po res velikem udarcu z Gano tukaj, kaj šele, da bom igral. Moram se zahvaliti Athleticu za vse, kar so storili, da sem se vrnil. Vse je šlo tako hitro. Pot je bila dolga in nisem imel niti časa za počitek, vendar sem si želel biti tukaj. Tudi če ne bi igral, sem želel biti tukaj in pomagati ekipi. To so noči, v katerih si želi sodelovati vsak, ki je del zgodbe Athletica. Sanjamo o zmagi v španskem kraljevem pokalu."

Inaki Williams FOTO: AP icon-expand